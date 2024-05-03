一手焦點｜柏蔚森1305伙壓境 或今季起動

樓市全面撤辣後，啟德區一手銷情轉旺，該區迎來全新盤登場。新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的承景街2號項目「柏蔚森」(The Pavilia Forest)將分3期發展，提供1,305伙；當中第1期「柏蔚森I」最快季內推出，涉及291伙。
新世界發展營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，「柏蔚森」單位戶型涵蓋一房至三房，主打兩房單位；最快季內推售第1期「柏蔚森I」，預計入伙日期2025年8月31日，樓花期長約16個月。她稱，「柏蔚森」為集團「PAVILIA COLLECTION」系列首個進駐九龍市區的大型住宅發展項目，以「森林浴」概念打造，寓意讓自己沐浴在森林的氣氛中，料受專才、年輕家庭客及投資客追捧。
遠東發展地產總裁方文昌指，「柏蔚森」位於跑道區前端，擁覽開揚海景，而該區受惠撤辣，於3月錄逾500宗新盤成交，涉及金額約百億元，成吸金力最強地區。他認為，聯儲局再度維持利率不變，即息口上升空間不大，料樓市下半年企穩向好，利好項目銷售。
地皮兩度易手 每呎樓面地價約1.38萬
翻查資料，「柏蔚森」位處的啟德第4B區4號地皮最初由潘蘇通旗下高銀金融(530)於2018年以89.07億元「爆冷」擊敗當時有新世界在內的6個財團投得，以最高可建樓面約57.47萬方呎計，每方呎樓面地價約1.55萬元。之後高銀陷入財困，於2020年7月以70.4億元蝕讓予內房佳兆業(1638)及相關人士，惟佳兆業受債務危機困擾要變賣資產，至2021年11月轉售予新世界及遠東合組的財團，作價約79.5億元，每方呎樓面地價約1.38萬元，3年間地價跌約11%。
峻譽．渣甸山今對外開放示位
由中信泰富發展、位於渣甸山大坑道135號住宅項目「峻譽．渣甸山」今日正式開放兩個連改動示範單位予公眾預約參觀，分別為兩房及兩房一套房間隔。
中信泰富物業代理董事李肇文指，會按市場反應決定公布銷售安排詳情，有機會月內開售。他稱，項目位處傳統豪宅地段，加上區內中小型單位供應罕有，直言項目「唔需要用低價推售」，強調採取善價而沽的推盤策略。