一手焦點｜柏蔚森1305伙壓境 或今季起動

樓市全面撤辣後，啟德區一手銷情轉旺，該區迎來全新盤登場。新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的承景街2號項目「柏蔚森」(The Pavilia Forest)將分3期發展，提供1,305伙；當中第1期「柏蔚森I」最快季內推出，涉及291伙。 新世界發展營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，「柏蔚森」單位戶型涵蓋一房至三房，主打兩房單位；最快季內推售第1期「柏蔚森I」，預計入伙日期2025年8月31日，樓花期長約16個月。她稱，「柏蔚森」為集團「PAVILIA COLLECTION」系列首個進駐九龍市區的大型住宅發展項目，以「森林浴」概念打造，寓意讓自己沐浴在森林的氣氛中，料受專才、年輕家庭客及投資客追捧。

遠東發展地產總裁方文昌指，「柏蔚森」位於跑道區前端，擁覽開揚海景，而該區受惠撤辣，於3月錄逾500宗新盤成交，涉及金額約百億元，成吸金力最強地區。他認為，聯儲局再度維持利率不變，即息口上升空間不大，料樓市下半年企穩向好，利好項目銷售。