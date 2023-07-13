一手焦點｜親海駅 II 擬設優惠吸專才

樓市聚焦一手，九龍區迎來新盤起動。長江實業集團(1113)油塘「親海駅」推出第2期「親海駅II」，營業部首席經理郭子威指，部署周內上載售樓說明書，最快下周公布首張價單，料不少於132伙；同時為配合政府的「搶人才」，預告將推出「愛才計劃」，為在港或來港工作的專才提供額外售價5%折扣優惠。

營業經理陳詠慈稱，「親海駅」分兩期發展共886伙，先推出的「親海駅II」佔658伙，單位由開放式至三房，當中開放式至兩房共佔今期約80%。標準單位實用面積由210至723方呎，當中一房及兩房各涉232伙及228伙。另設28伙連花園或天台的特色單位，實用面積501至523方呎。

她續稱，有機會下周開放示範單位及公布首張價單，爭取月內開售，定價參考九龍區沿海物業。

THE HOLBORN現樓後首加推

其他新盤亦積極推貨應市，恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN推出自現樓後首張價單，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，涉及50伙，包括10伙兩房及40伙一房單位，實用面積253至452方呎，折實價580.33萬至1,439.93萬元，折實呎價22,669至31,857元。同時撥出其中28伙於周日發售，涵蓋5伙兩房及23伙一房。入場單位為B座5樓B2室，實用面積256方呎一房戶，折實價580.33萬元，呎價22,669元。韓家輝補充，該盤迄今累售137伙，套現逾10.6億元。

必嘉坊．迎匯減價最多4%推售16伙

同系紅磡必嘉坊．迎匯昨更新價單，將16伙售價減3.5%至4%，並悉數安排於周日發售。以19樓B室為例，實用面積378方呎一房戶，價單定價最新為886.5萬元，呎價23,452元，較原有定價923.4萬元，呎價24,429元，減幅約4%；扣除最高折扣率10%，最新折實價797.85萬元，呎價21,107元。

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