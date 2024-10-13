一手熱賣搶客 二手業主反價 中原十大屋苑3日長假錄12宗成交｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末錄得9宗買賣成交，較上周末減少2宗或18%，重返單位數交投量，零成交屋苑則有3個，按周無升跌，而連同重陽節3日長假，則合共錄得12宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息後利好因素湧現，樓市持續回穩向好，買家入市信心大大提升；在發展商積極推盤下，一手市場明顯回暖，二手市場亦跟隨向好，睇樓量活躍，惟筍盤開始減少，加上部分業主反價，增加買家的議價難度，以致二手成交量未見大幅增加，但屬穩中向好。隨著新一份施政報告即將公布，市場憧憬將有振興經濟及樓市等措施，相信可為樓市帶來新一波助力。
太古城套三房連約沽 呎價1.37萬
港島區方面，中原地產太古城高級區域營業董事張光耀表示，重陽節及周末一連3日假期，太古城錄得2宗買賣成交，包括東山閣高層B室，實用面積797方呎，屬三房連套房間隔，原叫價1,280萬元，現累減188萬元或15%，以1,092萬元連租約易手，平均實用呎價13,701元。另一宗成交為冠天閣高層C室，實用面積680方呎，亦為套三房間隔，開價1,150萬元，新近以1,010萬元沽出，實用平均呎價14,853元。
至於毗鄰康怡花園，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，康怡區3日長假期二手交投氣氛不俗，錄得6宗買賣成交，康怡花園佔2宗，成交包括K座高層13室，實用面積555方呎，為兩房間隔，最新以688萬元沽出，折合實用呎價12,396元。
九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園3日假期錄得2宗買賣，包括2期9座高層B室，實用面積389方呎，屬兩房間隔，成交價520萬元，平均實用呎價13,368元。原業主於2010年9月以320萬元入市單位，持貨14年轉手，帳面賺200萬元或63%。
將軍澳新盤搶客 區內二手淡靜
另外，中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，由於同區有新盤開售，吸走部分購買力，重陽及周末3日假期新都城錄得2宗成交，包括1期2座低層C室，實用面積364方呎，屬兩房單位，以508萬元易手，折合實用呎價13,956元。而屋苑本月暫錄得11宗成交，平均實用呎價報12,655元。
嘉湖山莊兩房 7年蝕38萬沽
至於新界區，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊於重陽節當天錄得1宗成交，單位為麗湖居5座高層E室，實用面積446方呎，採兩房間隔，議價後以375萬元易手，折合實用呎價8,408元。據了解，原業主於2017年5月以412.8萬元購入該單位，現沽出帳面蝕37.8萬元，單位7年間貶值9.2%。至於周末兩日，屋苑未有錄成交，本月累錄7宗，平均實用呎價約8,097元。
中原十大屋苑周六、日成交量
|
地區
|
屋苑
|
周六、日成交量/
按周升跌幅
|
重陽節連周末
3日假期成交量
|
平均實用呎價(元)/
按周升跌幅
|
香港
|
太古城
|
2 (無升跌)
|
2
|
14277 (-3.8%)
|
康怡花園
|
2 (+100%)
|
2
|
12888 (+0.7%)
|
海怡半島
|
1 (無升跌)
|
1
|
11447 (-6.5%)
|
九龍
|
美孚新邨
|
0 (無升跌)
|
0
|
-
|
麗港城
|
1 (-50%)
|
1
|
10060 (+0.03%)
|
黃埔花園
|
1 (上周0宗成交)
|
2
|
13368 (-)
|
新都城
|
1 (-67%)
|
2
|
13447 (+13.9%)
|
新界
|
沙田第一城
|
1 (上周0宗成交)
|
1
|
14085 (-)
|
嘉湖山莊
|
0 (上周1宗成交)
|
1
|
-
|
映灣園
|
0 (上周1宗成交)
|
0
|
-
|
|
合計
|
9 (-18.2%)
|
12
|
-
註：綜合市場成交數據
即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)