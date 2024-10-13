一手熱賣搶客 二手業主反價 中原十大屋苑3日長假錄12宗成交｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末錄得9宗買賣成交，較上周末減少2宗或18%，重返單位數交投量，零成交屋苑則有3個，按周無升跌，而連同重陽節3日長假，則合共錄得12宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息後利好因素湧現，樓市持續回穩向好，買家入市信心大大提升；在發展商積極推盤下，一手市場明顯回暖，二手市場亦跟隨向好，睇樓量活躍，惟筍盤開始減少，加上部分業主反價，增加買家的議價難度，以致二手成交量未見大幅增加，但屬穩中向好。隨著新一份施政報告即將公布，市場憧憬將有振興經濟及樓市等措施，相信可為樓市帶來新一波助力。

太古城套三房連約沽 呎價 1.37 萬

港島區方面，中原地產太古城高級區域營業董事張光耀表示，重陽節及周末一連3日假期，太古城錄得2宗買賣成交，包括東山閣高層B室，實用面積797方呎，屬三房連套房間隔，原叫價1,280萬元，現累減188萬元或15%，以1,092萬元連租約易手，平均實用呎價13,701元。另一宗成交為冠天閣高層C室，實用面積680方呎，亦為套三房間隔，開價1,150萬元，新近以1,010萬元沽出，實用平均呎價14,853元。

至於毗鄰康怡花園，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，康怡區3日長假期二手交投氣氛不俗，錄得6宗買賣成交，康怡花園佔2宗，成交包括K座高層13室，實用面積555方呎，為兩房間隔，最新以688萬元沽出，折合實用呎價12,396元。