熱門搜尋:
居屋2024 銀色債券 天璽．天 機票優惠 瑜悦 Coldplay 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-10-13 19:13:46

一手熱賣搶客 二手業主反價 中原十大屋苑3日長假錄12宗成交｜樓市走勢

分享：
一手新盤持續低價搶客，二手樓受壓下，加上業主開始反價，令中原地產十大屋苑於本周末3日長假期，僅錄12宗成交。(資料圖片)

一手新盤持續低價搶客，二手樓受壓下，加上業主開始反價，令中原地產十大屋苑於本周末3日長假期，僅錄12宗成交。(資料圖片)

adblk5

中原地產十大屋苑本周末錄得9宗買賣成交，較上周末減少2宗或18%，重返單位數交投量，零成交屋苑則有3個，按周無升跌，而連同重陽節3日長假，則合共錄得12宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息後利好因素湧現，樓市持續回穩向好，買家入市信心大大提升；在發展商積極推盤下，一手市場明顯回暖，二手市場亦跟隨向好，睇樓量活躍，惟筍盤開始減少，加上部分業主反價，增加買家的議價難度，以致二手成交量未見大幅增加，但屬穩中向好。隨著新一份施政報告即將公布，市場憧憬將有振興經濟及樓市等措施，相信可為樓市帶來新一波助力。

太古城套三房連約沽 呎價1.37

港島區方面，中原地產太古城高級區域營業董事張光耀表示，重陽節及周末一連3日假期，太古城錄得2宗買賣成交，包括東山閣高層B室，實用面積797方呎，屬三房連套房間隔，原叫價1,280萬元，現累減188萬元或15%，以1,092萬元連租約易手，平均實用呎價13,701元。另一宗成交為冠天閣高層C室，實用面積680方呎，亦為套三房間隔，開價1,150萬元，新近以1,010萬元沽出，實用平均呎價14,853元。

至於毗鄰康怡花園，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，康怡區3日長假期二手交投氣氛不俗，錄得6宗買賣成交，康怡花園佔2宗，成交包括K座高層13室，實用面積555方呎，為兩房間隔，最新以688萬元沽出，折合實用呎價12,396元。

adblk6
重陽節及周末一連3日假期，港島區藍籌屋苑太古城錄得2宗買賣成交。

重陽節及周末一連3日假期，港島區藍籌屋苑太古城錄得2宗買賣成交。

九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園3日假期錄得2宗買賣，包括29座高層B室，實用面積389方呎，屬兩房間隔，成交價520萬元，平均實用呎價13,368元。原業主於20109月以320萬元入市單位，持貨14年轉手，帳面賺200萬元或63%

將軍澳新盤搶客 區內二手淡靜

另外，中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，由於同區有新盤開售，吸走部分購買力，重陽及周末3日假期新都城錄得2宗成交，包括12座低層C室，實用面積364方呎，屬兩房單位，以508萬元易手，折合實用呎價13,956元。而屋苑本月暫錄得11宗成交，平均實用呎價報12,655元。

將軍澳區有新盤開售，吸走部分購買力，令區內二手交投偏淡。

將軍澳區有新盤開售，吸走部分購買力，令區內二手交投偏淡。

嘉湖山莊兩房 7年蝕38萬沽

至於新界區，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊於重陽節當天錄得1宗成交，單位為麗湖居5座高層E室，實用面積446方呎，採兩房間隔，議價後以375萬元易手，折合實用呎價8,408元。據了解，原業主於20175月以412.8萬元購入該單位，現沽出帳面蝕37.8萬元，單位7年間貶值9.2%。至於周末兩日，屋苑未有錄成交，本月累錄7宗，平均實用呎價約8,097元。

中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量/

按周升跌幅

重陽節連周末

3日假期成交量

平均實用呎價()/

按周升跌幅

香港

太古城

2 (無升跌)

2

14277 (-3.8%)

康怡花園

2 (+100%)

2

12888 (+0.7%)

海怡半島

1 (無升跌)

1

11447 (-6.5%)

九龍

美孚新邨

0 (無升跌)

0

-

麗港城

1 (-50%)

1

10060 (+0.03%)

黃埔花園

1 (上周0宗成交)

2

13368 (-)

新都城

1 (-67%)

2

13447 (+13.9%)

新界

沙田第一城

1 (上周0宗成交)

1

14085 (-)

嘉湖山莊

0 (上周1宗成交)

1

-

映灣園

0 (上周1宗成交)

0

-

 

合計

 9 (-18.2%)

12

-

註：綜合市場成交數據

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

 

adblk7

amJetso送香港美酒佳餚巡禮-品味通行證 立即登入會員參加

 
 
 