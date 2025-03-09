一手熱賣 二手回升需時 中原十大屋苑本周末錄7宗成交｜樓市數據

一手新盤熱賣，二手交投持續受壓，回升需時。中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周回升1宗，零成交屋苑減少1個，共有6個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手市場熱鬧，料周末一手成交宗數可達200宗，連帶二手睇樓氣氛回暖，惟二手成交量需待一手購買力消化，才逐漸回升。

太古城周末連錄3宗 港島區3個指標屋苑中，本周末只得太古城錄成交。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城周末錄3宗買賣，平均實用呎價15,298元。其中市場錄得成交單位為啟天閣低層F室，實用面積680方呎，屬三房間隔，以1,010萬元沽出，平均實用呎價14,853元。另外，中原地產太古城齊宮閣分行資深分區營業經理李百達表示，分行周末促成南天閣中層H室成交，實用面積592方呎，屬兩房間隔，單位月初以990萬元放售，現獲用家以960萬元承接，平均實用呎價16,216元。原業主則於2001年以309萬元買入該單位，持貨24年，現帳面獲利651萬元，升值逾2.1倍。

九龍區 4 大指標 僅新都城錄一宗 九龍區方面，4個指標屋苑中，只有新都城錄成交，其餘「捧蛋」。中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪表示，新都城本周末錄得的一宗成交為3期3座高層A室，實用面積470方呎，成交價632.8萬元，平均呎價13,464元。他指，樓市氣氛向好，新都城本月已累錄5宗買賣成交，平均實用呎價12,968元。