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地產
2025-03-09 19:13:39

一手熱賣 二手回升需時 中原十大屋苑本周末錄7宗成交｜樓市數據

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一手新盤持續熱賣，二手樓繼續受壓，中原地產陳永傑指，二手睇樓氣氛回暖，惟成交量需待一手購買力消化，才逐漸回升。(資料圖片)

一手新盤持續熱賣，二手樓繼續受壓，中原地產陳永傑指，二手睇樓氣氛回暖，惟成交量需待一手購買力消化，才逐漸回升。(資料圖片)

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一手新盤熱賣，二手交投持續受壓，回升需時。中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周回升1宗，零成交屋苑減少1個，共有6個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手市場熱鬧，料周末一手成交宗數可達200宗，連帶二手睇樓氣氛回暖，惟二手成交量需待一手購買力消化，才逐漸回升。

中原地產十大屋苑周六及日成交量(3月8日及9日)。(中原提供)

中原地產十大屋苑周六及日成交量(3月8日及9日)。(中原提供)

太古城周末連錄3宗

港島區3個指標屋苑中，本周末只得太古城錄成交。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城周末錄3宗買賣，平均實用呎價15,298元。其中市場錄得成交單位為啟天閣低層F室，實用面積680方呎，屬三房間隔，以1,010萬元沽出，平均實用呎價14,853元。另外，中原地產太古城齊宮閣分行資深分區營業經理李百達表示，分行周末促成南天閣中層H室成交，實用面積592方呎，屬兩房間隔，單位月初以990萬元放售，現獲用家以960萬元承接，平均實用呎價16,216元。原業主則於2001年以309萬元買入該單位，持貨24年，現帳面獲利651萬元，升值逾2.1倍。

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港島區3大指標屋苑太古城、康怡花園和海怡半島，本周末只有太古城錄得成交。

港島區3大指標屋苑太古城、康怡花園和海怡半島，本周末只有太古城錄得成交。

九龍區4大指標 僅新都城錄一宗

九龍區方面，4個指標屋苑中，只有新都城錄成交，其餘「捧蛋」。中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪表示，新都城本周末錄得的一宗成交為33座高層A室，實用面積470方呎，成交價632.8萬元，平均呎價13,464元。他指，樓市氣氛向好，新都城本月已累錄5宗買賣成交，平均實用呎價12,968元。

九龍區4個指標屋苑中，只有將軍澳新都城錄成交，其餘全部「捧蛋」。

九龍區4個指標屋苑中，只有將軍澳新都城錄成交，其餘全部「捧蛋」。

至於新界區，沙田第一城及嘉湖山莊周末分別錄2宗及1宗成交。中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城本周末錄2宗買賣，平均實用呎價13,296元，其中由該行促成的32座高層C室，實用面積327方呎，採兩房間隔，現以420萬元沽出，平均實用呎價12,844元。據了解，原業主於2014年以385萬元購入單位，持貨11年，是次帳面賺35萬元或約9%

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