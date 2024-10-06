一手熱銷 二手平穩 中原十大屋苑周末錄11宗 重返雙位數｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末錄得11宗買賣成交，較上周升4宗或57%，重返雙位數交投量，並創3周新高，零成交屋苑減至3個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日利好消息接連出現，除了減息外，央行亦出招救市，黃金周期間亦丁財兩旺，令買家置業信心大大轉強；加上大型新盤以低市價推售，吸引買家爭相入市，新盤熱銷，部分向隅客轉投其他新盤貨尾或二手市場，惟部分業主叫價比早前進取，令交投未有反彈，但仍能保持平穩。

太古城本周末錄 2 宗成交 港島區十大屋苑中，太古城本周末錄2宗成交。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，本周末新盤熱銷，區內二手交投平穩，其中一宗成交為南山閣中層F室，實用面積646方呎，屬三房套戶間隔，座向正南，外望街景，於市場以948萬元易手，平均實用呎價14,675元。原業主於2010年以640萬元購入單位，持貨約14年，帳面賺308萬元或升值48%。 太古城鄰近的康怡花園，本周末錄1宗成交。中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，易手單位為C座中層16室，實用面積594方呎，屬三房一廁間隔，望東北園景，成交價760萬元，折合實用呎價12,795元。

海怡半島兩房海景戶 23 年升 428 萬 至於鄰區海怡半島，本周末亦錄1宗成交。中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪稱，沽出單位為33A座高層A室，實用面積521方呎，屬西北向海兩房戶，剛以638萬元沽出，折合實用呎價12,246元。原業主於2001年僅以210萬元買入單位，現沽貨帳面大幅賺428萬元，單位23年升值兩倍。

麗港城本周末破蛋錄 2 宗 九龍區方面，中原地產東九龍麗港城1期第一分行經理郭麗娟表示，麗港城本周末打破悶局，錄得2宗成交。由中原促成的3座低層B室，實用面積517方呎，採兩房設計，座向北方，望清靜公園景。單位剛以540萬元易手，折合實用呎價10,445元。原業主於2019年4月以725萬元入市該單位，現轉手帳面需蝕讓185萬元離場。 另外，中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，新都城本周末交投暢旺，連錄3宗買賣，其中一宗由中原促成的單位為2期1座中層B室，實用面積363方呎，屬兩房戶型，最新以515萬元易手，平均實用呎價14,187元。原業主於2015年5月以483萬元購入該單位，持貨9年，現帳面獲利32萬元。

映灣園高層套三房 10 年無升跌沽 至於新界區，中原地產東涌映灣園分行經理曹嘉華指，本周末映灣園維持1宗成交，單位為9座高層H室，實用面積928方呎，屬三房套戶及連儲物房間隔，議價後以920萬元成交，實用平均呎價9,914元。據了解，原業主於2019年10月同以920萬元購入單位，持貨5年，是次沽貨帳面平手離場。