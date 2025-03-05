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地產
2025-03-05 14:20:00

一手猛攻下 二手表現算不俗 利嘉閣：50指標屋苑上周錄85宗買賣｜樓市數據

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在一手新盤猛烈推售的攻勢下，利嘉閣地產數據指，上周50指標屋苑錄85宗買賣成交，表現算不俗。(資料圖片)

在一手新盤猛烈推售的攻勢下，利嘉閣地產數據指，上周50指標屋苑錄85宗買賣成交，表現算不俗。(資料圖片)

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綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(224日至32)共錄85宗買賣個案，雖較前周(217日至23)100宗減少15%，但仍與大前周(210日至16)持平，雙雙並列近13周次高水平。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，預算案進一步放寬細價樓印花稅後，對二手市場也有支持，縱然面對一手新盤猛烈攻勢，二手市場表現尚算不俗。

九龍區指標屋苑中，將軍澳中心於逆市突圍，按周增加3宗成交。

九龍區指標屋苑中，將軍澳中心於逆市突圍，按周增加3宗成交。

將軍澳中心逆市突圍 按周增3

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑的交投量均錄跌幅，新界區成交量則按周保持不變，其中九龍區21個指標屋苑上周共錄32宗成交，較前周的43宗減少26%，當中海逸豪園交投變化顯著，由前周7宗買賣瞬間「清零」，於上周未聞交投；美孚新邨上周共錄8宗成交，按周減少4宗或33%；海濱南岸、新都城及泓景臺成交量均各按周減少2宗。至於將軍澳中心則逆市突圍，按周急增3宗買賣。

港島區方面，8個指標屋苑上周共錄13宗成交，較前周的17宗下跌24%，其中杏花邨市況急轉直下，由前周4宗交投肅清至0宗；龍頭屋苑太古城亦未能倖免，上周共錄6宗買賣，較前周的9宗驟減3宗或33%；而南豐新村、鯉景灣及海怡半島則於上周各錄2宗成交。

至於新界區21個指標屋苑，上周共錄40宗買賣，與前周持平，其中名城及YOHO Town後勁不繼，於上周均只錄1宗買賣，分別較前周的8宗及5宗，急挫88%80%；而沙田第一城上周勁錄8宗交投冠絕全區，較前周的4宗增加1倍；緊隨其後的新港城、大埔中心及錦繡花園，則各錄4宗成交。此外，全港50個指標屋苑中，上周共有15個屋苑錄得「零成交」，與前周的15個持平，當中九龍區及新界區分別佔8個及4個屋苑，港島區則佔3個。

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本月樓市小陽春乍現

陳海潮指出，踏入3月份，樓市小陽春已乍現，相信後市會呈一、二手並駕齊驅的走勢。新盤低價推售，吸引市場大舉進場，帶動整體樓市氣氛向好，相信向隅客會轉流二手市場尋寶，預期未來一兩周，50指標屋苑交投可續處高位浮沉。

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