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地產
2023-11-12 18:40:00

一手盤低價搶客 二手續受壓 中原本周末僅錄4宗成交 6屋苑捧蛋｜十大屋苑

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減辣後，一手新盤紛紛以低價搶客，令二手樓成交受壓。(資料圖片)

減辣後，一手新盤紛紛以低價搶客，令二手樓成交受壓。(資料圖片)

樓市減辣後，一手新盤交投回升，二手樓成交受壓。中原地產十大屋苑本周末錄得4宗成交，較上周末少3宗或跌42.9%，零成交屋苑有6個，屬近4星期新低。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減辣後一手市場隨即起動，接連以低價推出搶客，昨日(11)屯門新盤單日沽出約78伙，成績相當理想，可見市場購買力不減，惟買家傾向尋覓低市價筍盤，普遍二手業主減幅有限，只有個別業主提供較大議價幅度，單位亦有承接，短期內二手交投持續受壓。

康怡花園三房移民盤 低市價15%

港島區方面，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，減辣後市場氣氛有好轉，康怡花園本周末錄得1宗買賣成交，本月至今暫錄3宗，屋苑最新錄得一宗三房移民盤急讓成交個案，單位為B座中層15室，實用面積668方呎，最新以836.8萬元易手，折合實用呎價12,527元，較市價平約15%。不過，原業主因早年買入價低，一手買入價僅約43萬元，現帳面大幅升值793.8萬元或約18.5倍。

康怡花園一伙三房移民盤，最新以低市價15%易手，成交價836.8萬元，平均實用呎價12,527元

康怡花園一伙三房移民盤，最新以低市價15%易手，成交價836.8萬元，平均實用呎價12,527元

凶宅同層戶 太古城兩房連租約沽

另外，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，現時買家主力於市場尋覓筍盤，單位減幅較大亦有承接。太古城本周末錄得1宗成交，較上周少1宗，易手單位為順安閣中層B室，實用面積580方呎，採兩房間隔，而單位為凶宅同層戶，議價後連租約以750萬元沽出，平均實用呎價12,931元。屋苑本月至今暫錄約7宗成交，平均實用呎價約14,503元水平。

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太古城本周末錄得1宗成交，屬於凶宅同層戶，兩房連租約妁750萬元沽出。(資料圖片)

太古城本周末錄得1宗成交，屬於凶宅同層戶，兩房連租約妁750萬元沽出。(資料圖片)

九龍區方面，4個屋苑中只得新都城錄得成交。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，新都城本周末錄得1宗買賣，較上周減少1宗，單位為11座高層F室，實用面積364方呎，屬兩房間隔，最新以550萬元沽出，實用呎價15,110元。至於新界區三大指標屋苑沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園，本周末未有錄得交投。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，近期多個新盤接連開價，訂價吸引，搶去市場焦點，二手壓免受壓，料本月二手交投未有太大起色。

      中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量/

按周升跌幅

平均實用呎價()/

按周升跌幅

平均建築呎價()

香港

太古城

1(-50%)

12931(-5.6%)

11111

康怡花園

1(上周0成交)

12527(-)

10356

海怡半島

1(上周0成交)

13426(-)

11178

-

美孚新邨

0(上周1成交)

-

-

麗港城

0(上周1成交)

-

-

黃埔花園

0(上周1成交)

-

-

新都城

1(-50%)

15110(+6.6%)

10763

新界

沙田第一城

0(無升跌)

-

-

嘉湖山莊

0(無升跌)

-

-

映灣園

0(無升跌)

-

-

 

合計

4(-42.9%)

-

-

        註綜合市場成交數據

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