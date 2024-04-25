一手私宅貨尾量終止三季連升 按季回落1573個 惟短期仍高企二萬個以上｜樓市數據

新盤銷情向好，貨尾量首季得到消化。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年第一季一手私人住宅新盤貨尾量回落到21,363個，結束三個季度連升的局面。反映撤辣前，樓市氣氛尚未完全好轉，只有少數全新盤推出，發展商主力減價銷售貨尾，市場一手銷售量跑贏推盤量，以致貨尾單位減少，一手積壓暫時未有繼續惡化，但仍連續三季高企逾二萬個危險水平。
今年2月底政府全面撤辣後，樓市急速升溫，多個發展商趁旺市積極加快推售大型新盤，並採取求量不求價策略，3月份銷售亦大幅回升。但踏入4月中，銷情有所放慢，預計短期新盤貨尾將會反覆高企二萬個以上，未來貨尾量能否逐步降至少於二萬個，仍需觀察。
2024年第一季選取342個新盤統計，單位總數127,057個，登記售出105,532個，貨尾21,363個，按季減少1,573個，下跌6.9%。貨尾比重方面，2024年第一季錄16.8%，按季下降1.1個百分點。貨尾量及貨尾比重齊回落，但仍分別為2003年第四季22,485個及2013年第四季17.3%後的次高。
新界及九龍貨尾量回落1萬個以下 黃大仙區佔最多
按區域統計，2024年第一季新界區貨尾大幅減少逾一千個，而港九兩區則分別減少兩百個左右，新界及九龍貨尾量同樣回落到一萬個以下。新界區貨尾按季下跌1,154個，現有9,054個，其中天水圍減幅最大，按季減少659個，大部分來自23年12月首推的Yoho West I。港島區貨尾按季下跌216個，現有2,494個，降幅主要為北角及香港仔，分別減少120個及64個。
九龍區貨尾按季下跌203個，現有9,815個，當中紅磡及黃大仙分別減少152個及148個，惟長沙灣因有全新盤推出貨尾增加300個，影響九龍貨尾量下降緩慢。2024年第一季貨尾量較多的地區包括黃大仙4,388個，元朗1,834個，將軍澳1,813個，屯門1,683個，觀塘1,678個，長沙灣1,645個。
按發展商計，2024年第一季有七個主要發展商旗下新盤貨尾數字，按季錄得下跌。以新地減少722個最顯著，現有3,165個。信和減少148個，現有1,785個。會德豐減少30個，現有1,371個。相反，恒基貨尾量按季增加47個，現有3,491個。