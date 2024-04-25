一手私宅貨尾量終止三季連升 按季回落1573個 惟短期仍高企二萬個以上｜樓市數據

新盤銷情向好，貨尾量首季得到消化。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年第一季一手私人住宅新盤貨尾量回落到21,363個，結束三個季度連升的局面。反映撤辣前，樓市氣氛尚未完全好轉，只有少數全新盤推出，發展商主力減價銷售貨尾，市場一手銷售量跑贏推盤量，以致貨尾單位減少，一手積壓暫時未有繼續惡化，但仍連續三季高企逾二萬個危險水平。

今年2月底政府全面撤辣後，樓市急速升溫，多個發展商趁旺市積極加快推售大型新盤，並採取求量不求價策略，3月份銷售亦大幅回升。但踏入4月中，銷情有所放慢，預計短期新盤貨尾將會反覆高企二萬個以上，未來貨尾量能否逐步降至少於二萬個，仍需觀察。