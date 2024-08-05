一手缺焦點 周末交投跌六成 見4周以來最少 屯門新盤第三輪即日沽17伙

全新盤未見蹤影，一手市場缺乏焦點下，繼續以銷售新盤餘貨為主。綜合市場資訊，過去周末兩日(3日及4日)合共錄得約50宗成交，與上周146宗相比下跌約65%，自7月6日及7日約17宗後，為4周以來最少成交周末。當中旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第1期「意嵐」昨日進行第三輪發售139伙，即日沽出17伙，佔可售單位約12%，套現逾6,200萬元。
「意嵐」計及上周六沽出2伙，過去周末兩日合共售出19伙；而自7月20日開售以來，約兩周累售335伙，套現逾11億元。
柏蔚森III樓王三房套1463.7萬沽「雙破頂」
新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」銷情持續，三日售出14伙海景單位；而「柏蔚森」系列自上月13日起開售，迄今約三周，合共售出284伙，佔可售單位逾79%，套現逾19.5億元，除成為7月份市區全新盤銷量最高外，亦膺7月份吸金王。
當中「柏蔚森III」樓王第1座7樓A室，實用面積666方呎，屬三房一套加儲物室連洗手間間隔，成交價1,463.7萬元，呎價21,977元，成交樓價及呎價創新高。
會德豐兩盤共錄3宗成交
會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」於周末連沽2伙，當中包括第2A座41樓E室，實用面積322方呎，屬一房開放式廚房間隔，成交價485.5萬元，呎價15,078元。另第2A座42樓E室，同為實用面積322方呎一房開放式廚房間隔，以481萬元售出，呎價約14,938元。整個「SEASONS」系列迄今售出783伙，套現近49.3億元。
另會德豐與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德現樓新盤「MIAMI QUAY I」售出1伙海景單位，為第1座8樓A室，屬三房一套加工作間連洗手間(梗廚)間隔，實用面積716方呎，以1,779.8萬元售出，呎價約24,858元。該盤開售迄今累沽100伙，套現逾11.1億元。
ST. GEORGE'S MANSIONS四房8638萬售出
由信和置業(083)及中電(002)合作發展、已屆現樓的何文田加多利山「ST. GEORGE'S MANSIONS」最新售出1伙，為3座8樓A室，實用面積2,087方呎，四房雙套大宅間隔，成交價8,638萬元，呎價約41,390元。發展商表示，項目開售迄今累沽55伙，總套現逾57億元；當中5伙為特色戶，亦錄得8組大手客。
海茵莊園連沽2伙套現1078萬
九龍建業(034)旗下將軍澳現樓新盤「海茵莊園」於昨日錄得2宗高層一房單位成交，分別為2座36樓C7室，實用面積280方呎，成交價539.3萬元，呎價約19,261元；另為2座35樓C7室，實用面積280方呎，以538.7萬元售出，呎價約19,239元。項目於年初至今共售出300伙，套現逾15.6億元。