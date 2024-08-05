一手缺焦點 周末交投跌六成 見4周以來最少 屯門新盤第三輪即日沽17伙

全新盤未見蹤影，一手市場缺乏焦點下，繼續以銷售新盤餘貨為主。綜合市場資訊，過去周末兩日(3日及4日)合共錄得約50宗成交，與上周146宗相比下跌約65%，自7月6日及7日約17宗後，為4周以來最少成交周末。當中旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第1期「意嵐」昨日進行第三輪發售139伙，即日沽出17伙，佔可售單位約12%，套現逾6,200萬元。

「意嵐」計及上周六沽出2伙，過去周末兩日合共售出19伙；而自7月20日開售以來，約兩周累售335伙，套現逾11億元。