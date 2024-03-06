一手群推｜泰峯預告明開價 康城新盤參戰 稱市價推追銷量

撤辣後樓市氣氛升溫，一手市場有全新盤登場。會德豐地產與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城第12A期昨命名為「SEASONS PLACE」，提供650伙，主打一房及兩房，強調以成交量為目標，料會市價推售；另一邊廂由王新興集團發展的九龍灣「泰峯」預告明日公布首張價單，料不少於162伙。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團過去於日出康城先後推出3個住宅項目，共4,373伙悉數沽清，套現約405億元。第12期作為集團在日出康城壓軸項目，分3期發展，全數已獲批預售，合共提供1,985伙。「SEASONS PLACE」單位戶型涵蓋一房至三房，主打一房及兩房，另設連平台及頂層特色戶。
黃光耀稱，項目樓書及示範單位正在籌備中，期望短期內落實推盤時間表。他認為，現時發展商仍有不少餘貨在手，故先以成交量為目標，料以市價推售單位。樓巿全面撤辣後，他相信很多有實力及長遠投資者都會重新考慮入市，樓價亦「應該已見底」。
王新興集團董事總經理王惠貞透露，「泰峯」將於明日公布首張價單，料涉全盤807伙的20%、即不少於162伙，會以市價推售。項目策略性合作夥伴新世界發展(017)旗下Vertical Journey Ltd總監黃浩賢指，初步計劃開價後即時收票，示範單位最快周末開放予公眾參觀，有機會兩周後展開首輪銷售。
該盤昨開放4個示範單位予傳媒參觀，涉一房及兩房間隔，當中連裝修經改動示範單位以1B座19樓F室為藍本搭建，實用面積468方呎，另設22方呎露台及16方呎工作平台，兩房開放式廚房間隔。
Belgravia Place次輪收逾4000票
首輪銷售138伙即日沽清的恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第1期，將於明日展開次輪發售208伙。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，次輪暫錄逾4,000票，超額逾18倍。