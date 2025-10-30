一手貨尾量連跌2季共9.6% 創9季新低 中原：第四季有望跌穿2萬伙｜樓市數據

三大區域統計，只有新界區貨尾下跌，大減逾一千伙，創13季新低，按季減少1,155伙，現有7,437伙。日出康城十一期「凱柏峰」系列及「Yoho West I」貨尾銷售不俗，因此將軍澳及天水圍貨尾分別減少880伙及129伙。新盤「Novo Land」三期A及「朗日峰」熱賣，屯門及元朗貨尾皆有減少。惟「上然」三期銷情偏慢，所以大埔貨尾增加133伙，是新界唯一錄得升幅的分區。
新界區貨尾大減逾一千伙 創13季新低
三大區域統計，只有新界區貨尾下跌，大減逾一千伙，創13季新低，按季減少1,155伙，現有7,437伙。日出康城十一期「凱柏峰」系列及「Yoho West I」貨尾銷售不俗，因此將軍澳及天水圍貨尾分別減少880伙及129伙。新盤「Novo Land」三期A及「朗日峰」熱賣，屯門及元朗貨尾皆有減少。惟「上然」三期銷情偏慢，所以大埔貨尾增加133伙，是新界唯一錄得升幅的分區。
九龍區貨尾連跌2季後回升，按季上升359伙，現有9,771伙。當中只有黃大仙(包括啟德)貨尾錄得升幅，大增1,071伙，因區內「維港‧灣畔」一期A、一期B及「Miami Quay II」首推，但銷情遜色，故推高九龍區貨尾數字。而長沙灣、何文田、旺角、觀塘及紅磡，按季均減少逾一百伙貨尾。
港島區貨尾連升2季 按季微增43伙
港島區貨尾則連升2季，按季輕微增加43伙，現有3,271伙。雖然香港仔因港島南岸五期滶晨系列錄得不俗銷情，按季減少393伙。但「海德園」一期及「峻譽‧渣甸山」首推銷情平淡，以致筲箕灣及銅鑼灣貨尾分別增加537伙及105伙，影響港島區貨尾數字略有增多。
2025年第三季貨尾量較多的地區：黃大仙(包括啟德)5,700伙，大埔1,767伙，屯門1,530伙，元朗1,326伙，觀塘1,303伙，將軍澳1,088伙，何文田1,045伙。
按主要發展商計，第三季有8個旗下新盤貨尾數字，按季錄得下跌。信和減少837伙最多，貨尾降至一千個以下，現僅有508伙。恒基減少465伙，現有2,339伙。新地減少311伙，現有3,212伙。不過，中國海外及會德豐貨尾按季錄得增幅，分別增加964伙及389伙，現有1,569伙及2,442伙。