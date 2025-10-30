一手貨尾量連跌2季共9.6% 創9季新低 中原：第四季有望跌穿2萬伙｜樓市數據

新盤Novo Land三期A熱賣，令屯門貨尾減少。(資料圖片)

三大區域統計，只有新界區貨尾下跌，大減逾一千伙，創13季新低，按季減少1,155伙，現有7,437伙。日出康城十一期「凱柏峰」系列及「Yoho West I」貨尾銷售不俗，因此將軍澳及天水圍貨尾分別減少880伙及129伙。新盤「Novo Land」三期A及「朗日峰」熱賣，屯門及元朗貨尾皆有減少。惟「上然」三期銷情偏慢，所以大埔貨尾增加133伙，是新界唯一錄得升幅的分區。 九龍區貨尾連跌2季後回升，按季上升359伙，現有9,771伙。當中只有黃大仙(包括啟德)貨尾錄得升幅，大增1,071伙，因區內「維港‧灣畔」一期A、一期B及「Miami Quay II」首推，但銷情遜色，故推高九龍區貨尾數字。而長沙灣、何文田、旺角、觀塘及紅磡，按季均減少逾一百個貨尾。

新界區貨尾大減逾一千伙 創 13 季新低 三大區域統計，只有新界區貨尾下跌，大減逾一千伙，創13季新低，按季減少1,155伙，現有7,437伙。日出康城十一期「凱柏峰」系列及「Yoho West I」貨尾銷售不俗，因此將軍澳及天水圍貨尾分別減少880伙及129伙。新盤「Novo Land」三期A及「朗日峰」熱賣，屯門及元朗貨尾皆有減少。惟「上然」三期銷情偏慢，所以大埔貨尾增加133伙，是新界唯一錄得升幅的分區。 九龍區貨尾連跌2季後回升，按季上升359伙，現有9,771伙。當中只有黃大仙(包括啟德)貨尾錄得升幅，大增1,071伙，因區內「維港‧灣畔」一期A、一期B及「Miami Quay II」首推，但銷情遜色，故推高九龍區貨尾數字。而長沙灣、何文田、旺角、觀塘及紅磡，按季均減少逾一百伙貨尾。