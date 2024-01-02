一手超豪宅上月11宗成交 按月跌45% 過億元佔兩宗｜豪宅市況

去年年尾樓市偏淡，豪宅亦見降溫。據一手成交紀錄冊顯示，去年12月全港新盤錄得約11宗樓價5,000萬元以上的一手大碼成交，成交金額約10.8億元，對比11月約20宗及35.9億元，分別按月下跌45%及近70%。總結去年第四季，一手市場錄得約41宗大額成交，總值約53.8億元，較去年第三季約31宗及39.5億元，則增加逾三成。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，年尾為傳統淡季，不少市民外遊，加上政府「減辣」措施力度不足，連帶造價超過5,000萬元的一手豪宅，成交亦見放慢，過億元成交更只佔兩宗，按月急跌近八成。不過，在天水圍新盤低價推售刺激下，上月一手成交逾1,400宗，按月急升逾倍，創5個月新高，反映樓市仍以剛需客為主。