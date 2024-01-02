一手超豪宅上月11宗成交 按月跌45% 過億元佔兩宗｜豪宅市況

去年年尾樓市偏淡，豪宅亦見降溫。據一手成交紀錄冊顯示，去年12月全港新盤錄得約11宗樓價5,000萬元以上的一手大碼成交，成交金額約10.8億元，對比11月約20宗及35.9億元，分別按月下跌45%及近70%。總結去年第四季，一手市場錄得約41宗大額成交，總值約53.8億元，較去年第三季約31宗及39.5億元，則增加逾三成。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，年尾為傳統淡季，不少市民外遊，加上政府「減辣」措施力度不足，連帶造價超過5,000萬元的一手豪宅，成交亦見放慢，過億元成交更只佔兩宗，按月急跌近八成。不過，在天水圍新盤低價推售刺激下，上月一手成交逾1,400宗，按月急升逾倍，創5個月新高，反映樓市仍以剛需客為主。
上月11宗大額成交之中，來自九龍筆架山「緹外」、九龍站「凱旋門」、何文田「ST. GEORGE'S MANSIONS」、鴨脷洲「凱玥」、西半山「大學閣」、黃坑竹「揚海」，以及馬鞍山「雲海別墅」，全部均以現樓形式推售項目，買家可以即買即住。
緹外四房分層大宅2.4億標售
去年12月最大額成交為嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」，單位為1座3樓B室，為連裝修示範單位，實用面積4,436方呎，屬四房四套房加雙工人房間隔，以2.4億元成交，呎價約54,103元。其次為新鴻基地產(016)旗下已屆現樓多時的九龍站「凱旋門」，上月以逾2.19億元售出最後1間天際獨立屋，實用面積2,682方呎，呎價82,000元，料為項目一手新例後的一手成交呎價新高。
至於上月成交最旺豪宅盤為新地的馬鞍山「雲海別墅」，錄得4宗樓價5,000萬元以上成交，佔整體近四成。
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