一手轉靜 向隅客回流 十大屋苑周末9成交 8周高

二手銷情回彈。中原地產十大屋苑周末錄9宗成交，按周升80%或多4宗，創出近8周新高，零成交屋苑回落至4個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，美國聯儲局暫緩加息，略為增加買家入市信心，加上港府正研究微調首置按揭成數比例，對樓市屬利好消息，而周末一手市場較靜，部分向隅客回流二手；部分心急放盤業主願意增加議價空間，亦帶動二手交投。

部分新盤向隅客陸續回流二手，帶動交投，沙田第一城本月暫錄約11宗成交，周末錄一宗成交，上周捧蛋，為45座中層D室，實用面積304方呎2房間隔，議價後以495萬元易手，實用面積呎價16,283元。

此外，上周亦錄零成交的映灣園，周末錄3宗成交，為十大屋苑最多，平均實價按周相若約16,283元。

另外，利嘉閣指十大指標屋苑錄剛過去周末錄7宗二手成交，按周多2宗或40%，是近6周以來最多。總裁廖偉強指，市場氣氛陸續改善，豪宅新盤減價推售有助刺激市場，近日啟德新盤反應熱烈，可見潛在用家正積極部署入市，持觀望態度的投資者信心日增，預料二手交投量將穩中向好。

新界最旺 九龍零成交

若按地區劃分，以新界區交投最旺，錄得5宗買賣，按周大增1.5倍，港島則錄2宗成交；九龍區則出現「零成交」淡況，映灣園錄得３宗交投最多；嘉湖山莊錄得2宗成交；康怡花園及太古城各錄得1宗成交。

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