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地產
2024-05-29 19:00:00

一手轉靜 購買力回流二手 利嘉閣十大活躍指標屋苑上周買賣 按周增近六成｜樓市數據

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全港十大活躍指標屋苑中，上周共錄51宗買賣成交，市區藍籌屋苑黃埔花園佔9宗登榜首。

全港十大活躍指標屋苑中，上周共錄51宗買賣成交，市區藍籌屋苑黃埔花園佔9宗登榜首。

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(52026)錄得51宗買賣個案，較前周(51319)32宗增加59%，每個屋苑平均錄約5宗成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近日市場缺乏全新大型項目首輪推售，一手新盤交投轉靜，購買力回流至二手屋苑，令二手交投得到支持，十大屋苑買賣得以維持穩定水平。

市場欠利好消息 二手續窄幅上落

上周十大活躍成交屋苑中，共有7個屋苑交投量上升，交投升幅介乎50%3倍不等，當中嘉湖山莊及灝景灣交投變化顯著，成交量均按周大增三倍，分別錄8宗及4宗成交，而黃埔花園則以9宗買賣登上最熱賣屋苑寶座。陳海潮指出，市場最急切的購買力已於樓市撤辣後魚貫進場，尚未入市的新一批準買家態度相較審慎，不時觀望包括利率走勢、股市經濟表現及盤源供應等因素，而作出全面分析判斷，置業步伐相對緩慢。在目前未有進一步利好消息刺激下，預料短期內二手買賣將維持窄幅上落，十大屋苑交投量亦循此趨勢發展。

利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜*(52026)

排名

屋苑名稱

買賣成交宗數

平均實用呎價 ()

上周

前周

上周

前周

上周

前周

1

8

黃埔花園

9

3

12,647

13,055

2

5

太古城

8

4

14,507

13,757

2

嘉湖山莊

8

2

8,616

8,208

4

8

沙田第一城

7

3

12,226

12,328

5

灝景灣

4

1

14,939

14,629

6

1

美孚新邨

3

7

9,956

9,666

6

2

名城

3

5

14,548

14,833

6

8

太湖花園**

3

3

11,911

10,779

6

泓景臺

3

2

14,899

15,174

6

將軍澳中心

3

2

14,685

15,169

　

　

十大屋苑總計

51

32

　

　

備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10
**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢

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