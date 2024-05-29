一手轉靜 購買力回流二手 利嘉閣十大活躍指標屋苑上周買賣 按周增近六成｜樓市數據

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(5月20至26日)錄得51宗買賣個案，較前周(5月13至19日)的32宗增加59%，每個屋苑平均錄約5宗成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近日市場缺乏全新大型項目首輪推售，一手新盤交投轉靜，購買力回流至二手屋苑，令二手交投得到支持，十大屋苑買賣得以維持穩定水平。

市場欠利好消息 二手續窄幅上落

上周十大活躍成交屋苑中，共有7個屋苑交投量上升，交投升幅介乎50%至3倍不等，當中嘉湖山莊及灝景灣交投變化顯著，成交量均按周大增三倍，分別錄8宗及4宗成交，而黃埔花園則以9宗買賣登上最熱賣屋苑寶座。陳海潮指出，市場最急切的購買力已於樓市撤辣後魚貫進場，尚未入市的新一批準買家態度相較審慎，不時觀望包括利率走勢、股市經濟表現及盤源供應等因素，而作出全面分析判斷，置業步伐相對緩慢。在目前未有進一步利好消息刺激下，預料短期內二手買賣將維持窄幅上落，十大屋苑交投量亦循此趨勢發展。