一手轉靜 購買力回流二手 利嘉閣十大活躍指標屋苑上周買賣 按周增近六成｜樓市數據

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(5月20至26日)錄得51宗買賣個案，較前周(5月13至19日)的32宗增加59%，每個屋苑平均錄約5宗成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近日市場缺乏全新大型項目首輪推售，一手新盤交投轉靜，購買力回流至二手屋苑，令二手交投得到支持，十大屋苑買賣得以維持穩定水平。
市場欠利好消息 二手續窄幅上落
上周十大活躍成交屋苑中，共有7個屋苑交投量上升，交投升幅介乎50%至3倍不等，當中嘉湖山莊及灝景灣交投變化顯著，成交量均按周大增三倍，分別錄8宗及4宗成交，而黃埔花園則以9宗買賣登上最熱賣屋苑寶座。陳海潮指出，市場最急切的購買力已於樓市撤辣後魚貫進場，尚未入市的新一批準買家態度相較審慎，不時觀望包括利率走勢、股市經濟表現及盤源供應等因素，而作出全面分析判斷，置業步伐相對緩慢。在目前未有進一步利好消息刺激下，預料短期內二手買賣將維持窄幅上落，十大屋苑交投量亦循此趨勢發展。
利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜*(5月20至26日)
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排名
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屋苑名稱
|
買賣成交宗數
|
平均實用呎價 (元)
|
上周
|
前周
|
上周
|
前周
|
上周
|
前周
|
1
|
8
|
黃埔花園
|
9
|
3
|
12,647
|
13,055
|
2
|
5
|
太古城
|
8
|
4
|
14,507
|
13,757
|
2
|
─
|
嘉湖山莊
|
8
|
2
|
8,616
|
8,208
|
4
|
8
|
沙田第一城
|
7
|
3
|
12,226
|
12,328
|
5
|
─
|
灝景灣
|
4
|
1
|
14,939
|
14,629
|
6
|
1
|
美孚新邨
|
3
|
7
|
9,956
|
9,666
|
6
|
2
|
名城
|
3
|
5
|
14,548
|
14,833
|
6
|
8
|
太湖花園**
|
3
|
3
|
11,911
|
10,779
|
6
|
─
|
泓景臺
|
3
|
2
|
14,899
|
15,174
|
6
|
─
|
將軍澳中心
|
3
|
2
|
14,685
|
15,169
|
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十大屋苑總計
|
51
|
32
|
|
備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
註*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10位
註**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢