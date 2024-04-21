一手選擇多兼價吸引 中原十大屋苑連續3周錄個位數成交量｜樓市數據

中原地產十大屋苑本周末錄得8宗二手成交，按周再下調11.1%，連續3個周末錄得個位數成交量，更創近8周新低，幸零成交屋苑收窄至4個，分別為康怡花園、海怡半島、新都城及沙田第一城。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月一手新盤繼續主導大市，大部分新盤開價十分克制，而且貨源多元，由上車盤至豪宅都有，買家選擇大增，吸引力大於二手，令二手交投連番受壓。另一方面，二手細價平盤早已被消耗，買家亦不願追價入市，令購買力進一步傾向一手市場。