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地產
2024-03-24 18:30:00

一手銷情佳 二手略受壓 中原十大屋苑本周末錄19宗成交 按周跌逾三成｜樓市走勢

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中原地產十大屋苑本周末錄得19宗二手成交，按周跌32.1%，數字雖連跌2周，但亦已連續4周企穩雙位數交投量。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得19宗二手成交，按周跌32.1%，數字雖連跌2周，但亦已連續4周企穩雙位數交投量。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得19宗二手成交，按周下跌32.1%，數字雖連跌2周，但亦已連續4周企穩雙位數交投量。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去3天有多個一手新盤開售，爆發新盤戰，當中將軍澳新盤單日沽清首輪發售的368伙，銷情叫好叫座，令昨日一成交量錄逾400宗，創撤辣後單日新高，而本月一手成交量暫錄約3,500宗，銷情理想。由於一手新盤百花齊放，二手交投難免受壓，他認為短期內成交仍側重於一手市場，加上二手業主叫價仍未敢進取，只輕微收窄議幅，部分買家為購心水盤更會追價入市，相信後市平穩。

海怡半島本周末僅錄1宗成交

港島區方面，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末僅錄得1宗成交，較上周減少3宗，新成交為21座高層B室，單位實用面積581方呎，屬三房連套房間隔，望內園泳池景，最新以828萬元易手，平均實用呎價14,251元。原業主於2006年6月以308萬元購入單位，持貨超過17年，是次沽出帳面獲利520萬元或升值逾1.6倍。

美孚新邨平均呎價守萬元水平

九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄得5宗成交，雖較上周少2宗，但交投氣氛仍算高漲，平均實用呎價亦保持萬元水平，本周末報10,459元。該行本周末促成屋苑6期蘭秀道46號高層D室，單位實用面積562方呎，為兩房山景戶，原先開價630萬元，現以600萬元易手，折合實用呎價10,676元。原業主於1994年2月僅以238萬元購入單位，持貨30年，現沽貨帳面大幅獲利362萬元離場，期間升值1.5倍。

美孚新邨本周末錄得5宗成交，平均實用呎價保持萬元水平，本周末報10,459元。

美孚新邨本周末錄得5宗成交，平均實用呎價保持萬元水平，本周末報10,459元。

嘉湖山莊續有買家追價入市

至於新界區，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，本周末嘉湖山莊交投持續暢旺，繼續有買家追價入市個案。屋苑本周末錄4宗成交，包括景湖居5座中層E室，單位實用面積446方呎，採兩房間隔，最新以390萬元沽出，平均實用呎價8,744元。原業主於2018年4月以460萬元購入單位，持貨近6年，現帳面需蝕讓70萬元。

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嘉湖山莊本周末交投持續暢旺，錄得4宗成交，並繼續有買家追價入市。

嘉湖山莊本周末交投持續暢旺，錄得4宗成交，並繼續有買家追價入市。

中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量/

按周升跌幅

平均實用呎價(元)/

按周升跌幅

香港

太古城

4 (+33.3%)

14478 (-5.6%)

康怡花園

0 (無升跌)

-

海怡半島

1 (-75%)

14251(+2.1%)

九龍

美孚新邨

5 (-28.6%)

10459(+0.4%)

麗港城

0(上周2宗成交)

-

黃埔花園

3 (上周0成交)

12766(-)

新都城

0(上周1宗成交)

-

新界

沙田第一城

2(-60%)

14500(+1.6%)

嘉湖山莊

4(-20%)

8585(+0.4%)

映灣園

0(上周1宗成交)

-

 

合計

19 (-32.1%)

-

註： 綜合市場成交數據

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