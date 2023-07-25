一手餘貨有承接 GRAND YOHO複式破頂

樓市焦點落在一手，新界區部分新盤餘貨承接力不俗。由新鴻基地產(016)發展、已於2017年入伙的元朗GRAND YOHO第2期，昨日錄得1宗新高價成交個案。據該盤成交紀錄冊顯示，8座50樓A室複式戶，五房間隔，實用面積1,684方呎，附連108方呎平台及453方呎天台，成交價3,958.4萬元，創項目一手新高紀錄，呎價23,506元。

項目對上一手新高紀錄為3座49樓C室，同屬複式戶，實用面積1,688方呎，連140方呎平台及598方呎天台，五房間隔，於2017年1月以3,160.85萬元售出，呎價18,725元，即現新成交價將紀錄推高797.55萬元或約25%。

