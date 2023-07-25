一手餘貨有承接 GRAND YOHO複式破頂

樓市焦點落在一手，新界區部分新盤餘貨承接力不俗。由新鴻基地產(016)發展、已於2017年入伙的元朗GRAND YOHO第2期，昨日錄得1宗新高價成交個案。據該盤成交紀錄冊顯示，8座50樓A室複式戶，五房間隔，實用面積1,684方呎，附連108方呎平台及453方呎天台，成交價3,958.4萬元，創項目一手新高紀錄，呎價23,506元。
項目對上一手新高紀錄為3座49樓C室，同屬複式戶，實用面積1,688方呎，連140方呎平台及598方呎天台，五房間隔，於2017年1月以3,160.85萬元售出，呎價18,725元，即現新成交價將紀錄推高797.55萬元或約25%。
白石角朗濤單日沽3伙 吸金逾1.1億
另外，鷹君集團(041)旗下大埔白石角現樓新盤朗濤昨亦錄得3宗招標成交個案，單日吸金逾1.1億元。其中2座8樓A及B室，成交金額分別為3,909.1萬及3,965萬元，呎價22,900元及22,800元；單位均為臨海四房雙套房間隔，實用面積為1,707及1,739方呎。
另一售出單位為1座地下B室，實用面積1,308方呎，屬三房雙套房間隔，連723方呎花園，以3,180萬元連1個車位成交，呎價24,312元。