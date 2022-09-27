一減即獲多組客問盤！美孚新邨6期兩房590萬沽 創同類五年新低

各區二手樓價紛紛下調，其中老牌屋苑美孚新邨亦頻錄低價成交，近月樓價大跌，呎價更較去8月平均呎價14,511元大跌近兩成，成為市區最平藍籌屋苑。中原西九龍美孚萬事達第三分行副分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本月至今暫錄得8宗成交，平均實用呎價跌至11,717元，最新由該行促成的美孚新邨6期蘭秀道25號中層C室成交，單位實用面積509方呎，兩房間隔，向東北望開揚景；去年開價738萬元，原欲善價而沽，惟乏人問津，近日減至640萬元即獲數組買家有意洽購，最終以590萬元成交，創屋苑同類型單位5年新低，單位折合實用呎價11,591元。

馮健平稱，新買家為外區上車客，睇樓一段時間，見近日樓價回軟，合乎預算即決定入市自用。而原業主於1995年以228.5萬元購入上址，持貨27年，現易手帳面獲利361.5萬元離場，單位升值逾1.5倍。