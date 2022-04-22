一觸即發｜限聚放寬齊搶灘 恒地兩盤齊出 最平5球有找

同│日│開│價

新冠肺炎疫情緩和限聚放寬，發展商積極推新盤應市，短期逾700伙登場，分別位於九龍及新界，各適其式以應付不同買家需求。而入場費最低為恒基地產(012)位於大角咀的利奧坊．壹隅，低於五球，涉及伙數最多為會德豐位於啟德MONACO MARINE明日率先推308伙，據報昨錄逾4,000票，超額認購約12倍，暫為今年最旺。

利奧坊．壹隅首張價單推123伙，包括兩房9伙、一房100伙及開放式14伙，折實499.5萬至907.4萬元，折實呎價22,745至26,790元，折實平均呎價23,928元，較第三期利奧坊．曦岸2020年5月首批開售時平均呎價低約1.4%。

THE HENLEY II入場874萬

同系啟德THE HENLEY II首張價單涉61伙，折實平均呎價24,333元，折實入場價873.81萬元起，入場單位為1座1樓G室，實用面積380方呎，一房連衣帽間，折實售價873.81萬元，折實呎價22,995元。最低呎價為1座1樓F室，實用面積381方呎，一房連衣帽間，折實價為874.76萬元，折實呎價約22,960元。

MONACO MARINE是次推308伙，其中兩伙招標，折實平均每方呎25,788元，銷售單位包括66伙一房、179伙兩房以及61伙三房，面積326至713方呎，折實售價796.4萬至2,040.6萬元，折實呎價由23,177元至28,823元。

另外，由信和置業(083)、嘉華國際(173)及中國海外(688)合作位於港鐵(066)錦上路站柏瓏I日前公布首張價單涉168伙，面積由354至762方呎，包括52伙一房、98伙兩房及18伙三房。首張價單折實售價由607.99萬至1,399.44萬元，折實呎價由16,008元至19,004元，折實平均呎價17,608元，以折實平均呎價計，屬多個新盤中最具競爭力。

瓏珀山II今招標推45伙

新鴻基地產(016)主打大單位，位於沙田的瓏珀山II，共139伙，面積943至2,504方呎，今起推45伙招標。同系大埔白石角新盤命名為SILICON HILL，或下月推售，分3期發展，共涉1,871伙，包括開放式至三房套，另有低層連平台及頂層特色戶。