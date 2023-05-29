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地產
2023-05-29 04:30:29
日報

一 手快訊｜新盤加推不停 本周賣百伙

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連方I

連方I加推4號價單，圖左為周銘禧，右為廖偉強。

兩新盤先後加推，並計劃本周合共推售逾百伙。包括萬科香港長沙灣連方I最新加推第4號價單，涉及16伙，將於今日推售9伙，折實入場售價514.6萬元起。另外，會德豐地產藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE日前加推第5號價單，涉及45伙，折實售價由666.8萬元起，折實平均呎價19,367元。

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，連方I最新價單位於5樓至22樓的H室，實用面積均為232方呎，開放式間隔。價單定價由550.4萬至672.1萬元，呎價介乎23,724元至28,970元。扣除最高6.5%折扣優惠，單位折實售價由514.6萬至628.4萬元，折實呎價介乎22,182元至27,087元，入場單位為5樓H室，折實售價514.6萬元，呎價22,182元。

發展商委託利嘉閣地產獨家代理銷售連方I，利嘉閣地產總裁廖偉強稱，自中港兩地恢復通關以來，地產市道持續向好，置業者信心亦恢復過來，加上政府今年大力吸納人才來港，勢必對香港房樓市起重要支持作用。
 

KOKO MARE

KOKO MARE最新加推單位集中第9座。

KOKO MARE推45伙 667萬入場

另外，KOKO MARE是次加推單位集中於第9座，涵蓋一房至兩房，實用面積介乎316至500方呎，售價由757.7萬至1,168.3萬元，呎價介乎19,712元至27,044元，平均呎價22,006元。扣除最高12%折扣優惠後，折實售價由666.8萬至1,028.2萬元，折實呎價介乎17,348元至23,801元，折實平均呎價19,367元，以折實價計，料套現約3.8億元。

會德豐指，將於周三發售共98伙，當中包括5伙特色單位，入場單位為第9座3樓F室，一房(開放式廚房)戶型，實用面積310方呎，折實售價587.8萬元，折實呎價18,961元。

KOKO MARE開售迄今累沽192伙，佔可售單位約81%，套現約15.9億元。連同第3A期KOKO ROSSO，3個月內已累售達500伙，套現約40.4億元。

即睇長沙灣連方I最新資訊(House730)

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