七師傅批港樓未跌完 「食完興奮劑谷完仲失落」 邊年先好諗入市？

香港樓價自2021年中展開跌勢，迄今已跌足3年。展望2025年，地產業界對樓市走勢看法亦有所分歧，去年表明看淡樓市的風水師七仙羽(七師傅)，接受本地媒體訪問時送一個字給樓市：「跌！」，更即使稱《施政報告》推出提振樓市的措施，但改變不了本質，「食完興奮劑谷完仲失落。」 七師傅指出，《施政報告》雖然推出全面撤辣等提振樓市措施，但「未必真係同諗出來嘅結果一樣，所以計劃還計劃」，未來因素變化太多，因此她以一個字論樓市：「跌！」她形容近期的利好消息如同「興奮劑」，是「夾硬谷出嚟」，然而「食完興奮劑谷完仲失落」，現實樓市問題始終未改，如現時供過於求，供應太多市場都未消化，自住無問題但都要睇環境、供樓計過條數先入市，投資亦要考慮回報率、地區、物業類型等。

樓價至少跌到 2027 年 買樓一定先考慮「 LOCATION 」 被問及樓價是否已見底，七師傳早前說樓市會L形下跌，現時樓市仍未見到好清楚的L形，故2025年、2026及2027年的樓市都不看好，因此目前想買樓最好「忍下啦」，目前應該先儲錢，至少等到2028年後再考慮入市。 七師傅稱，現時有錢人不如去外國買樓，一般人亦選擇在大灣區買樓，變成香港樓目前是「高不成低不就」。她認為，現時大環境太多變數，不宜諗得太長遠，但若然確實有入市需要，一定先考慮「LOCATION」(地點)，建議買市區、旺區最好，即使跌市仍然容易租出；又指出不宜購入納米樓及豪宅，認為風險大且貶值機會高。

租樓好過買樓 股市不會大升 七師傅表示，以生肖劃分，2025年屬雞及牛的運氣較好，選擇會出錯的機會較低，同時亦有機會遇到「筍盤」；而蛇、猴、虎及豬明年犯太歲，運氣相對較差，容易判斷錯誤，故投資物業須小心。 七師傅認為，2025年整體「租樓好過買樓」，因為市場環境未明，「未知幾時打風落雨，又打仗烽煙四起，依家唔應該咁貿貿然衝入市」，租樓有不少好處，如可以隨時搬走，居住環境又好等。

2025年投資部署方面，七師傅不建議買樓，之前叫大家買金，但現時金價太高要「回一回氣」；建議「儲住錢先」，可換外幣，目前利息仍然可觀。股市方面，整體走勢不會大升，可在西曆3月及4月入市股票，考慮買入芯片股，而科技股都要睇種類而定，要避免買地產股。她強調，股票要「有賺即走」，不要好似今年10月恒指一度爆升，之後回吐千點的「教訓」。 七師傅於8月份直言今年應該賣樓，「再唔賣就冇機會㗎啦」，更表明「未來香港樓市會呈L形跌市，樓市會好似1997年至2002年翻版，大家嘅財產會蒸發五成左右」。