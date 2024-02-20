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2024-02-20 08:00:00

三大藍籌屋苑龍年開齋！劈價蝕讓續現 麗港城三房呎價失1萬｜二手市況

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三大藍籌屋苑龍年開齋！劈價蝕讓續現 麗港城三房呎價失1萬｜二手市況

三大藍籌屋苑龍年開齋！劈價蝕讓續現 麗港城三房呎價失1萬｜二手市況

新春假期後憧憬的樓市「小陽春」未見出現，市場正待下周三新一份《財政預算案》出爐，二手交投氣氛冷清下，藍籌屋苑表現繼續受壓，除劈價蝕讓個案續現外，更出現低價成交，麗港城錄得龍年「第一刁」，一個三房單位最新成交呎價跌穿1萬元關口，低見約9,825元。

市場消息指，麗港城18座低層D室，實用面積約687方呎，三房間隔。原叫價738萬元，放盤約一個月，因原業主移民，最終以675萬元沽出，累減63萬元或約8.5%，呎價約9,825元。據悉，原業主於2004年以200萬元購入單位，持貨約20年，帳面獲利475萬元，物業期內升值近2.4倍。

太古城三房4年貶值230

鰂魚涌太古城龍年首宗成交更「見紅」，中原地產副區域營業董事張光耀表示，太古城恒山閣高層B室，實用面積約684方呎，三房間隔。去年12月放盤，開價1,138萬元，最後以970萬元成交，累減168萬元或約14.8%，呎價約14,181元。原業主於2020年以1,200萬元買入單位，持貨約4年，現轉手帳面虧蝕230萬元，物業期內貶值約19.2%

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美孚新邨三房狠劈「3球」易手

荔枝角美孚新邨亦錄得龍年首宗買賣，市場消息指，單位為3期百老匯街63號高層D室，實用面積約657方呎，三房套間隔。原業主早於20209月以960萬元放售單位，當時仍有租約，今年初單位正式交吉放售，最終累減301萬元或約31.4%，至659萬元沽出，呎價約10,030元。

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原業主於2006年以263.8萬元買入單位，持貨約18年，現轉售帳面賺395.2萬元，物業期內升值約1.5倍。

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