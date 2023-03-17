三年最平｜飛揚劈價17% 呎價1.1萬起

飛揚第2期首批全屬第5座單位，包括51伙一房、32伙兩房及5伙三房，實用面積266至722方呎。以90天即供付款計劃，一房及兩房最高折扣15%，三房最高折扣17%，折實價306.9萬至923.9萬元，呎價11,042至13,972元。 入場單位5座1樓H室一房，實用面積266方呎，折實價306.9萬元，呎價11,538元，以最新首置印花稅率計，買家僅須付7,000元稅款，較原先5.19萬元，慳4.49萬元或86.5%。

新盤續低價出擊！長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作的屯門青山公路飛揚第2期昨首推88伙，折實價306.9萬元起，呎價低見11,042元，折實平均呎價12,509元，與去年6月推出的第1期首批15,050元相比低出近17%，折讓幅度比去年整體樓價跌幅約15%；業界人士形容發展商是次屬「放血價」推盤。

首批「深水炸彈價」 首置客無可抗拒

長實執行董事趙國雄形容首批價錢如同「深水炸彈」般震撼，冀製造更多機會予香港市民置業，長遠有利香港發展。長實營業部助理首席經理楊桂玲指，由於今期單位坐向、景觀不同，加上因應市況調整，故相對第1期價格有所折讓，相信今批單位對首置客是「無可抗拒」的售價，對銷情有信心。該盤明日起開放示範單位及接受認購登記，最快下周開售。

李澤鉅：買到平地 點解唔賣平啲？

長實主席李澤鉅在全年業績記者會上表示，集團開價一向「貼市」，項目為可負擔上車盤，大部分單位售價低於400萬元，是配合集團貨如輪轉政策，「如果有機會買到平地，樓價點解唔可以賣平啲？客又開心，我哋又貨如輪轉。」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，飛揚第2期首批折實平均呎價為2020年5月Wetland Seasons Park第1期後、近3年的新盤新低，發展商是次屬「放血價」推盤，不計成本，劈價賣樓，足見推盤誠意。由於項目入場門檻低，加上受惠寬減首置印花稅，勢必搶走全港二手市場剛需客源，附近新界西市場必被凍結，料項目全盤會「一炮沽清」。

翻查資料，2020年5月OMA BY THE SEA首批108伙折實平均呎價12,548元，飛揚現為屯門青山公路及掃管笏一帶近3年來首批折實平均呎價最平新盤。