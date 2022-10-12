三房千萬成交！藍灣半島10月破悶局 畢架山花園勁減205萬

近日本港疫情有好轉，增強買家入市信心，整體交投氣氛有改善，市場錄得多宗三房千萬元成交個案，個別業主劈價超過「1球」沽貨。

藍灣半島錄得本月首宗成交

中原地產分行經理冼子明指，小西灣藍灣半島錄得本月首宗成交，單位為8座低層D室，實用面積約825方呎，三房套間隔及工人套房，坐享全海景，以1,350萬元易手，呎價約16,364元。

冼子明透露，買家屬區內用家，鍾情單位坐享全海景，見單位價錢合適決定入市。原業主於2002年以442.2萬元買入單位，持貨20年，現轉手帳面獲利907.8萬元，單位期內升值約2倍。

分支家庭客承接畢架山花園

中原地產高級資深分區營業董事張仲偉表示，畢架山花園17座低層D室，實用面積約905方呎，三房套房間隔，坐向正南方，外望開揚遊樂場景。今年6月以1,380萬元放售，最後累減205萬元或近15%，至1,175萬元沽出，呎價約12,983元。

張仲偉透露，新買家為同區分支家庭客，鍾情單位間隔廳大房大，積極議價後感滿意，即拍板入市自用。據了解，原業主於2010年10月以688萬元入市，持貨12年，現轉手帳面賺487萬元或約71%離場。

御龍山呎價不足 1.5 萬成交

中原地產分區營業經理吳嘉權稱，火炭御龍山10月暫錄1宗成交，6座低層C室，實用面積約696方呎，三房連套房間隔。原開價約1,160萬元，雙方議價後以1,039萬元成交，累減121萬元或約10.4%，呎價約14,928元。

據了解，新買家為用家。原業主於2009年5月以533萬元買入單位，持貨約13年，是次沽出單位帳面獲利506萬元，單位期內升值約95%。