上半年夾屋買賣登記55宗 價量同創5年半新低 下半年料續受壓｜樓市數據

據土地註冊處最新資料指，今年上半年夾屋買賣錄55宗登記，較去年下半年的60宗減少8%，連跌兩期；期內登記總值錄3.43億元，較上期的3.97億元同步下跌約14%，登記量及總值均創近11期(即5年半)新低。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，發展商自全面撤辣後積極推出新盤應市，肆意吸納市場購買力；另一邊廂，房委會於上半年期內先後放寬居屋擔保期，並批出「白居二」准買證，銳意加快舊居屋流轉。在一手私樓與未補價居屋聯手夾擊下，夾屋市場表現未如理想，登記量拾級而下。
在上半年的登記個案中，按最高成交總值計算，以鑽石山夾屋悅庭軒2座中低層F室登記金額最高，該單位實用面積657方呎，成交價873.8萬元，平均實用呎價約13,300元。若按實用呎價計算，則以同屋苑同座另一高層B室的登記最高，單位實用面積449方呎，以700萬元易主，折合實用呎價高達15,590元。
將軍澳疊翠軒最旺 上半年錄11宗
如按屋苑劃分，將軍澳疊翠軒交投最為活躍，今年上半年共錄得11宗登記，涉資約7,051萬元；鴨脷洲悅海華庭及馬鞍山雅景臺各錄7宗登記，並列亞軍。緊隨其後的是美孚/華景浩景臺及何文田欣圖軒，各錄6宗買賣；葵涌芊紅居錄5宗交投；青衣宏福花園、沙田晴碧花園及鑽石山悅庭軒均各錄4宗登記；至於將軍澳旭輝臺則錄1宗。
夾屋定位更模糊 交投難突圍
陳海潮表示，市場憧憬美國將於短期內帶頭減息，買家入市心態相對審慎，屏息觀望後市動向再作決定。與此同時，一手新盤續以低價搶灘，二手屋苑叫價亦因此受壓，整體樓價呈現下行，縮窄了私人住宅與資助房屋之間的價格差距，令夾屋的市場定位變得模糊，難從激烈的競爭中突圍。倘若夾屋業主在沒有進一步降價的前提下，相信下半年夾屋恐難扭轉劣勢，登記量或於50宗邊緣掙扎徘徊。
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