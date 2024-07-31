上半年夾屋買賣登記55宗 價量同創5年半新低 下半年料續受壓｜樓市數據

據土地註冊處最新資料指，今年上半年夾屋買賣錄55宗登記，較去年下半年的60宗減少8%，連跌兩期；期內登記總值錄3.43億元，較上期的3.97億元同步下跌約14%，登記量及總值均創近11期(即5年半)新低。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，發展商自全面撤辣後積極推出新盤應市，肆意吸納市場購買力；另一邊廂，房委會於上半年期內先後放寬居屋擔保期，並批出「白居二」准買證，銳意加快舊居屋流轉。在一手私樓與未補價居屋聯手夾擊下，夾屋市場表現未如理想，登記量拾級而下。

在上半年的登記個案中，按最高成交總值計算，以鑽石山夾屋悅庭軒2座中低層F室登記金額最高，該單位實用面積657方呎，成交價873.8萬元，平均實用呎價約13,300元。若按實用呎價計算，則以同屋苑同座另一高層B室的登記最高，單位實用面積449方呎，以700萬元易主，折合實用呎價高達15,590元。