上半年居二市場登記2080宗 創25年高位 利嘉閣：下半年難續升勢｜樓市數據

據房委會及房署最新數據指，今年上半年全港錄2,080宗居屋第二市場買賣個案，較去年下半年的791宗激增1.63倍，突破2,000宗水平，創自1999年下半年起、即共25年以來新高，並為有紀錄以來次高；而期內未補價居屋成交總值約81.78億元，較去年下半年的34.15億元，同步增加約1.39倍，為近3年新高。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在樓市撤辣、放寬居屋擔保期及新一批白居二准買證三重政策驅動下，上半年居屋第二市場買賣出現爆發性增長，一洗去年下半年急挫的頹勢。
上半年未補價居屋平均售價挫8.9%
售價方面，今年上半年每宗居屋第二市場買賣平均作價約393.2萬元，較去年下半年的431.8萬元下跌8.9%，是自2017年上半年起首度跌穿400萬元水平，一舉打破7年半新低紀錄。上述現象反映居屋客雖有逼切住屋需要，然而在高息環境下仍保持理智，寧願等業主降價，也不高追入市，令整體未補價居屋作價受壓。
東旭苑三房售843萬 上半年最高價
在上半年居屋第二市場成交個案中，成交總值最高者為筲箕灣東旭苑一個高層單位，該單位實用面積650方呎，以843萬元易手，折合實用呎價12,969元。若以實用呎價計算，則以啟德啟朗苑一個中層單位最高，該單位實用面積470方呎，成交價708萬元，平均實用呎價高達15,064元。
廣明苑價量齊飆升
若按屋苑劃分，上半年將軍澳廣明苑錄34宗成交，按半年飆升5.8倍，成交總值亦同步大增5.68倍至1.42億元；天水圍天盛苑則以62宗買賣成為今年上半年居屋第二市場交投最活躍的屋苑，成交總值涉資約2.5億元。
上車新盤低價搶客 居屋交投料減慢
陳海潮指出，市場憧憬美國帶頭於9月開始減息，或能提升本港銀行下調按息誘因，從而減輕市民置業負擔。不過，部分綠表買家現正等候「綠置居2023」開售，加上發展商積極推出一手新盤應市，當中不乏低水上車盤源，兩者均對居屋第二市場構成直接競爭。伴隨首批擁有最急切住屋需求的白居二買家，已率先於上半年蜂擁入市，尚未出擊的居屋客態度相較審慎，屏息觀望後市動向再作打算，故他預料下半年未補價居屋二手交投將會有所減慢，或下試至約1,500宗水平。
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