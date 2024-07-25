上半年居二市場登記2080宗 創25年高位 利嘉閣：下半年難續升勢｜樓市數據

據房委會及房署最新數據指，今年上半年全港錄2,080宗居屋第二市場買賣個案，較去年下半年的791宗激增1.63倍，突破2,000宗水平，創自1999年下半年起、即共25年以來新高，並為有紀錄以來次高；而期內未補價居屋成交總值約81.78億元，較去年下半年的34.15億元，同步增加約1.39倍，為近3年新高。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在樓市撤辣、放寬居屋擔保期及新一批白居二准買證三重政策驅動下，上半年居屋第二市場買賣出現爆發性增長，一洗去年下半年急挫的頹勢。

上半年未補價居屋平均售價挫 8.9% 售價方面，今年上半年每宗居屋第二市場買賣平均作價約393.2萬元，較去年下半年的431.8萬元下跌8.9%，是自2017年上半年起首度跌穿400萬元水平，一舉打破7年半新低紀錄。上述現象反映居屋客雖有逼切住屋需要，然而在高息環境下仍保持理智，寧願等業主降價，也不高追入市，令整體未補價居屋作價受壓。

東旭苑三房售 843 萬 上半年最高價 在上半年居屋第二市場成交個案中，成交總值最高者為筲箕灣東旭苑一個高層單位，該單位實用面積650方呎，以843萬元易手，折合實用呎價12,969元。若以實用呎價計算，則以啟德啟朗苑一個中層單位最高，該單位實用面積470方呎，成交價708萬元，平均實用呎價高達15,064元。