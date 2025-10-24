上季大增四成半 新盤撻訂全年恐錄近千宗 見3年高位

新盤市場成交暢旺，但撻訂個案亦增多。據中原地產統計指，今年第三季新盤撻訂宗數錄381宗，較第二季263宗，按季多44.9%，創自2023年第一季有紀錄以來的11季新高；其中撻大訂比例升至93%，連升2季。該行料今年或錄近1,000宗撻訂，將按年飆逾1倍，見3年高位。
統計顯示，第三季撻大訂錄355宗，撻大訂比例連升2季升至93%；撻細訂比例則連跌2季，降至只有7%。首三季共727宗撻訂，已較2024年全年445宗高出63.4%；如只計撻大訂宗數，更較去年大幅高出91.2%。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，除有樓盤入伙推高數字，亦因上季樓市氣氛轉好，樓價回穩微升，發展商趁旺市加快出售手上單位，令成交增多所致。
撻訂當季重售比例創8季新高
新盤撻訂宗數雖然持續增多，但重售比例顯著提升。於今年第三季取消交易的381宗一手私人住宅中，截至9月底有266宗成功重售，重售比例70%，較第二季撻訂並於當季重售比例的43%，升27個百分點，撻訂當季重售比例創8季新高。顯示發展商收回撻訂單位後減價重推，盤源快速被市場消化，因而推高重售比例。
柏瓏I單季錄136宗最多
上季撻訂宗數最多一手項目為錦上路「柏瓏」第1A期「柏瓏I」，錄得136宗；緊隨為42宗的將軍澳「海茵莊園」。其他6個較多撻訂項目包括「柏瓏II」、啟德「澐璟」、洪水橋「滙都I」、何文田「瑜一」IC期、大角咀「利奧坊．曦岸」及油塘「蔚藍東岸」，分別錄得9宗至25宗撻訂。上述8個項目除「海茵莊園」及「利奧坊．曦岸」外，全部是撻大訂個案。
上季重售降價幅度達50%或以上的單位全屬屯門「緹岸」(前稱恆大．珺瓏灣)，共12伙，全部是在2020至2021年即樓價高峰期間一手售出，均為實用面積400方呎以下的小型戶。最大跌幅為2期5座高層Q室，實用面積233方呎，原於2020年9月以454.2萬元買入，單位於2022年5月取消交易，上季重新以217.4萬元售出，呎價9,330元，重售價下降52%。