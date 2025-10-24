上季大增四成半 新盤撻訂全年恐錄近千宗 見3年高位

新盤市場成交暢旺，但撻訂個案亦增多。據中原地產統計指，今年第三季新盤撻訂宗數錄381宗，較第二季263宗，按季多44.9%，創自2023年第一季有紀錄以來的11季新高；其中撻大訂比例升至93%，連升2季。該行料今年或錄近1,000宗撻訂，將按年飆逾1倍，見3年高位。

統計顯示，第三季撻大訂錄355宗，撻大訂比例連升2季升至93%；撻細訂比例則連跌2季，降至只有7%。首三季共727宗撻訂，已較2024年全年445宗高出63.4%；如只計撻大訂宗數，更較去年大幅高出91.2%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，除有樓盤入伙推高數字，亦因上季樓市氣氛轉好，樓價回穩微升，發展商趁旺市加快出售手上單位，令成交增多所致。