上季擲380億買磚頭 普通話拼音買家逾半鍾情啟德

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，以普通話拼音登記的買家總入市金額連續兩季維持在300億元以上，相當於每名普通話拼音買家平均花費達1,002萬元在香港買「磚頭」，較首兩季的890萬及933萬元顯著上升，顯示非本地買家購買力回升。另外，第三季普通話拼音買家登記宗數及金額，均創同期季度歷史新高。

不過，與樓市高峰期相比，購買力仍有距離。2018年第三季人均入市金額曾高達1,486萬元，創歷史新高。隨着樓價自高位回落，普通話拼音買家則趁低位積極吸納，入市步伐明顯加快。今年第三季十大熱門入市地區，包括啟德新區、康城、黃竹坑、西營盤、何文田、灣仔、深水埗、上環、兆康及大角咀，共錄得1,637宗成交，佔整體買賣逾四成。

日出康城、黃竹坑緊隨其後

啟德新區錄得667宗買賣登記，總值91億元；當中344宗以普通話拼音登記，佔比51%，成交金額逾50億元，成全港吸金王。陳永傑指，啟德大多數是新樓及一手供應選擇多，加上新盤定位中高端，配套逐步完善，近年成為非本地買家入市熱點。至於日出康城及黃竹坑分別錄得230宗及218宗普通話拼音買家入市個案，反映中高價新盤及港鐵沿線物業承接力強。