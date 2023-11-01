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地產
2023-11-01 04:30:17
日報

上季負資產越1.1萬 多近8千宗 今季料再增

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負資產

王美鳳提醒，供樓人士應對負資產首要保持按時供款。(資料圖片)

樓價下行，負資產數字一如預期增加。金管局最新公布第三季負資產住宅按揭貸款錄11,123宗，較第二季3,341宗大增7,782宗或2.3倍。個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，這類貸款的按揭成數一般較高。

負資產住宅按揭貸款涉及金額由174億元，按季升至593億元。負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額亦由3億元，按季增至20億元。第三季拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率由0.09%，按季降至0.02%。

資料顯示，去年第四季負資產宗數按季飆近22倍至12,164宗。今年初中港恢復通關，帶動本地樓價回升，令第一季及第二季負資產宗數回落，分別錄6,379宗及3,341宗；惟第三季受息率續升等影響，數字重返去年底逾萬宗水平。

中原按揭籲業主首要按時供款

中原按揭董事總經理王美鳳指，第四季樓價受政府「減辣」、發展商啟動新盤銷售等因素帶動樓市氣氛，料可將樓價跌勢由原本預期的5%延緩至3%；料第四季負資產數字將進一步增加，但仍維持低5位數字水平。

她提醒，供樓人士應對負資產首要保持按時供款，提防斷供至為重要，故此用家入市前宜先評估自己可持續供款的能力及穩定性，並預留不少於6至9個月供樓儲備資金以應付萬一突變財政狀況，提高按揭供款防守力；籌劃置業預算時，每月總供款佔入息比率以不高於40%較為理想。

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