發展商為旗下樓盤減價促銷，建灝地產屯門現樓新盤「上嵐」早前更新價單，33伙一房大劈價45.7%至48%。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目上載銷售安排，以「屯門都會快閃價」壓軸盡推33伙，將於周三(17日)以先到先得形式公開發售。

鄭智荣指，發售當日晚上7時30分起展開，買家到場後，由購買2伙或以上的買家優先揀樓；餘下單位隨後進行揀樓程序，每組買家可認購1伙。由於是次盡推的33伙價錢非常吸引，買少見少，集團有信心悉數沽清。