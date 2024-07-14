發展商為旗下樓盤減價促銷，建灝地產屯門現樓新盤「上嵐」早前更新價單，33伙一房大劈價45.7%至48%。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目上載銷售安排，以「屯門都會快閃價」壓軸盡推33伙，將於周三(17日)以先到先得形式公開發售。
鄭智荣指，發售當日晚上7時30分起展開，買家到場後，由購買2伙或以上的買家優先揀樓；餘下單位隨後進行揀樓程序，每組買家可認購1伙。由於是次盡推的33伙價錢非常吸引，買少見少，集團有信心悉數沽清。
參觀人士中用家佔約七成
他稱，近日現樓參觀人士中，用家佔約七成，長線投資者佔約三成。若以地區分布計，新界區佔約八成，其餘來自港島區及九龍區；而區內客佔約六成，外區客佔約四成。參觀人士對於項目採高樓底設計、單位用料及開揚綠化景觀，以及會所設施等均表示滿意，計劃選購單位上車自用或作長線收租之用。
有年輕上車一族參觀現樓後表示，有見壓軸推出的33伙價格吸引，加上項目已現樓落成，可短時間內入住，以節省租住開支，故此計劃購入單位作上車之用。另外，有投資者稱，項目屬現樓並以優惠價格推出，購入後可短時間內推出招租，以食正租賃市場暢旺之勢；又鑑於市場已預期美聯儲下半年有機會開始減息，深感是次為入市良機，有意購入2伙作長線收租之用。
「上嵐」提供112伙，全為一房間隔的標準單位，實用面積約265至290方呎。