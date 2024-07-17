上嵐33伙劈價貨開賣1.5小時沽清 大手客斥逾1520萬掃5伙｜屯門新盤

建灝地產屯門現樓新盤「上嵐」早前更新價單，將33伙一房大劈價45.7%至48%，全數單位於今日(17日)晚上以先到先得形式發售，場面熱鬧。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目以「屯門都會快閃價」盡推最後33伙，市場反應非常熱烈，不少買家均把握是次以優惠價格入手全新現樓項目的置業良機，33伙在短短一個半小時內已全數被揀選，當中用家高佔八成，長線投資者佔兩成。若以地區分布計，新界區佔八成，其餘來自港島區及九龍區；而本區客則佔六成，外區客佔四成。大手時段更錄得一組買家斥資逾1,520萬元購入5伙。
鄭智荣稱，事實上屯門區的住宅項目坐享多項配套優勢，包括大型旗艦商場林立，購物餐飲娛樂隨手可得，而且交通網絡完善，更鄰近計劃發展的多項基建，是次銷售佳績可見區內潛力優厚，廣受買家青睞。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受惠於美國減息機會增加利好消息，市場氣氛漸轉積極。該行今日「上嵐」出席率達八成，並錄得一組買家斥資約623萬元購入2伙。
該33伙實用面積由265至290方呎，全屬一房間隔，買家以「120天即供付款」入市，享最高總折扣15%，折實售價由279.3萬至329.3萬元，折實呎價由9,800元至11,435元。
「上嵐」位於屯門新墟景秀里2號，提供112伙，全為一房間隔的標準單位，實用面積約265至290方呎。