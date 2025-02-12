上月一手私宅登記跌14% 創4個月新低 利嘉閣：小陽春料3月出現｜樓市走勢

按地區劃分，今年一月份全港三區新盤登記量錄兩跌一升，當中港島區跌幅最大，達逾四成，主因期內缺乏大型新盤的銷售登記，總結一月份港島區一手私宅登記量按月急挫43%，失守百宗水平，只錄得95宗。至於，期內的買賣登記總值也大減30%，僅錄得17.75億元，原因包括月內有相對平價的新盤銷售登記，涉及均價只達442萬元。

傳統淡季新盤交投放緩，一手私宅登記創近4個月新低。綜合土地註冊處數據所得，2025年一月全港共錄得711宗一手私人住宅買賣登記，較去年十二月的831宗持續下跌14%，連跌兩個月，創近4個月新低。一月份登記總值更相應大減32%，錄得75.33億元，同樣連挫兩個月，錄近4個月最少。

九龍區方面亦出現登記量回軟的情況，受制反映去年十二月下旬至今年一月上旬的聖誕及元旦淡市，發展商放慢推盤步伐，令市場失去焦點，主要靠啟德區一些餘貨登記撐起。總結一月份九龍區一手私宅登記僅得239宗，較前月的312宗跌23%；而月內涉及登記金額更大減45%，只錄得31.02億元，出現量值齊挫。

新界跑贏大市 按月微升7%

至於新界區表現則逆市跑贏大市，惟買賣登記量也只是輕微上升，期內由屯門及元朗一帶新盤牽頭，按月力保不失，但較去年十一月的亮麗表現則明顯失色。一月份整月，新界區一手私宅買賣登記共錄377宗，較去年十二月的352宗微升7%。至於月內新界區買賣登記金額則背馳減少8%，涉資26.55億元，主因期內以低價新盤登記為主。