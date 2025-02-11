上月中原租金指數3連跌後回穩 按月升0.19% 九龍藍籌屋苑升幅最勁｜租賃市況

雖然受傳統季節性淡市影響，但租務市場湧現新需求，帶動1月租金逐漸靠穩。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出上月中原城市租金指數CRI最新報123.40點，按月上升0.19%，終止3個月連跌回穩租金高位橫行，CRI連續6個月維持在123點以上，繼續處於逾5年高位，在2019年9月水平徘徊。她指，展望新春後租賃市場成交回復暢旺，支持租金可以結束調整回升。

新界兩區支持租金上漲

單位類型來看，中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報129.44點，按月微跌0.04%，連跌2個月共0.21%。CRI(中小型單位)報125.77點，按月升0.09%，連跌3個月後回穩。CRI(大型單位)報107.47點，按月升0.88%，連升2個月共1.68%。上述三大指數二升一跌，顯示租金受壓調整的情況開始減弱，估計短期租金出現靠穩跡象。CRI_Mass及CRI(中小型單位)持續在2019年9月水平徘徊，而CRI(大型單位)則創逾5年新高，重返2019年11月時水平。

至於四區租金錄得二升二跌，港九市區跌，新界兩區升。港島CRI_Mass報118.28點，按月跌0.41%，連升2個月後回軟。九龍CRI_Mass報116.03點，按月跌0.53%。新界東CRI_Mass報148.79點，按月升1.12%，連升2個月共1.44%。新界西CRI_Mass報152.80點，按月升0.20%。港島及九龍指數，分別重返2020年2月及2019年9月水平。新界東及新界西指數，同樣處於2019年8月水平。

