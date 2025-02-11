上月中原租金指數3連跌後回穩 按月升0.19% 九龍藍籌屋苑升幅最勁｜租賃市況

雖然受傳統季節性淡市影響，但租務市場湧現新需求，帶動1月租金逐漸靠穩。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出上月中原城市租金指數CRI最新報123.40點，按月上升0.19%，終止3個月連跌回穩租金高位橫行，CRI連續6個月維持在123點以上，繼續處於逾5年高位，在2019年9月水平徘徊。她指，展望新春後租賃市場成交回復暢旺，支持租金可以結束調整回升。
新界兩區支持租金上漲
單位類型來看，中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報129.44點，按月微跌0.04%，連跌2個月共0.21%。CRI(中小型單位)報125.77點，按月升0.09%，連跌3個月後回穩。CRI(大型單位)報107.47點，按月升0.88%，連升2個月共1.68%。上述三大指數二升一跌，顯示租金受壓調整的情況開始減弱，估計短期租金出現靠穩跡象。CRI_Mass及CRI(中小型單位)持續在2019年9月水平徘徊，而CRI(大型單位)則創逾5年新高，重返2019年11月時水平。
至於四區租金錄得二升二跌，港九市區跌，新界兩區升。港島CRI_Mass報118.28點，按月跌0.41%，連升2個月後回軟。九龍CRI_Mass報116.03點，按月跌0.53%。新界東CRI_Mass報148.79點，按月升1.12%，連升2個月共1.44%。新界西CRI_Mass報152.80點，按月升0.20%。港島及九龍指數，分別重返2020年2月及2019年9月水平。新界東及新界西指數，同樣處於2019年8月水平。
1月近半屋苑呎租上調
在121個CRI大型成份屋苑中，2025年1月份有57個、即47.1%屋苑的三個月移動平均實呎調整租金按月錄得上升，新界西佔16個，新界東及九龍各14個，港島13個。租金升幅較高的首五位分別為黃埔花園升3.78%，珀麗灣升3.55%，碧瑤灣升3.37%，采葉庭升2.43%，沙田中心升2.25%。主要屋苑方面，太古城升1.82%，嘉湖山莊升0.56%，但美孚新邨跌0.68%，沙田第一城跌0.76%。
至於22個豪宅屋苑，2025年1月份有12個、即54.5%屋苑租金按月錄得上升。升幅較高的首五位分別為南灣升3.79%，陽明山莊升3.60%，畢架山一號升2.41%，貝沙灣升1.96%，禮頓山升1.93%。
中原城市租金指數CRI主要反映私人住宅租金按月走勢。 指數根據中原集團新簽租約，選取143個中原城市指數成份屋苑，計算各個成份屋苑總租值的每月變化，於每月第10日公布上月的指數。各成份屋苑的實呎租金，是經過景觀、方向和層數等因素的調整，而非直接計算個別單位平均呎租的升跌。