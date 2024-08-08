上月二手居屋登記量價齊跌 新盤+綠置居夾擊 料8月續跌｜樓市數據

7月份二手居屋登記量價齊跌，加上美國有望減息，預料在一手新盤及「綠置居2023」推出的夾擊下，8月勢跌持續。據土地註冊處最新數據指，7月份全港錄得520宗居屋二手買賣登記(包括第二市場及自由市場)，較6月份的573宗按月續跌9%，連跌兩月，但跌幅已較早前收斂，而期內成交總值錄約20.83億元，較前月的22.57億元，按月同步減少約8%，為近4個月新低。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受惠於房委會延長居屋擔保期及批出白居二准買證政策之便，二手居屋登記量曾於4、5月份期間一度出現大爆升。然而，這批心急的居屋客順利上車後，二手居屋交投稍微降溫，加上市面充斥著低價新盤分攤客源，導致7月份二手居屋登記跌勢持續。

上月每伙居屋均價約 400.6 萬

售價方面，7月份二手居屋平均每宗售價約400.6萬元，較6月份的393.9萬元上升1.7%，終止兩連跌並重越400萬元水平，反映早前房委會相關政策效果顯著，成功激活二手居屋交投氣氛，部分居屋業主有感市況轉好，陸續上調單位叫價，令資助房屋平均作價稍微回升。與此同時，上月的登記不乏矚目成交個案，當中以筲箕灣東旭苑C座一個極高層單位的登記金額最高，該單位實用面積650方呎，以843萬元易手，折合平均實用呎價12,969元。若以實用呎價計算，則以大圍富嘉花園2座高層F室最高，該單位實用面積589方呎，以800萬元轉手，折合平均實用呎價高達13,582元。

如按屋苑細分，7月份九龍灣麗晶花園及馬鞍山錦英苑，分別錄15宗及9宗買賣登記，按月俱增兩倍，前者更因此一躍成為上月登記量最多的居屋屋苑，成交總值共涉5,988.8萬元；而天水圍天盛苑及馬鞍山錦豐苑，則各以11宗登記並列亞軍。