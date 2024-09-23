上月二手私樓獲利個案970宗 連跌兩個月 利嘉閣：最快有望10月回升｜樓市走勢

綜合土地註冊處資料所得，8月份全港1,465宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共970宗，佔比66.2%，連跌兩個月，按月再跌0.3個百分點，創近3個月低位。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，第3季以來樓市仍然受壓，二手私樓轉手獲利比率持續下跌，惟在減息周期初現下，料劣勢最快於10月開始扭轉。

三區僅九龍錄跌幅 若按物業區域劃分，8月份港島區表現繼續優於大市，以72%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月升4.4個百分點；其次為新界區，報66.7%，按月微升0.7個百分點；九龍區則表現較為落後，只錄62.4%，按月跌4.1個百分點。如按物業轉售價格分析，樓價在1,200萬元以上組別之獲利比率最高，錄70.4%，按月增3.1個百分點，涉及宗數112宗。此外，401萬至600萬元組別，月內獲利比率亦達69.2%，按月也升1.3個百分點，亦跑贏整體大市。

帳蝕宗數涉 481 宗 按月微減 0.1% 另外，數據顯示，今年8月每宗私樓轉手個案平均賺幅為26.4%，連升兩個月，單月再升2.9個百分點，創下近4個月新高。而帳面獲利一倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例維持在29.4%，按月無升跌，錄431宗。至於帳面錄得虧損者達481宗，佔比按月微減0.1個百分點至32.8%，處於年內的高位反覆浮沉；若以宗數計，則按月少102宗，為近6個月以來最少。至於上月平手的個案錄得14宗，佔比微升0.4百分點至1.0%。