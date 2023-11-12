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地產
2023-11-12 21:00:00

上月商舖租務交投止跌回升 中原工商舖：聖誕新年檔期在即料逐步回暖｜商舖市況

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上月商舖租務交投止跌回升 中原工商舖：聖誕新年檔期在即料逐步回暖｜商舖市況

首度以主體概念開舖的阿聯酋航空公司落戶中環區，其最新租用中環德輔道中77號盈置大廈地舖及1樓。(中原工商舖提供)

政府大力推動夜經濟外，更舉辦多項大型活動帶動全民消費意欲，令10月份舖位租賃成交稍見回升。根據中原(工商舖)資料，10月份商舖市場共錄得約337宗租賃成交，對比9月份增加約6%。中原(工商舖)分析，受10月黃金周餘溫刺激，加上本港有多項大型推廣活動，帶動整體零售及消費氣氛有所上揚，市面零售及餐飲氣氛亦見轉好，相信個別企業將會把握聖誕及新年檔期前開舖良機，預料於年底前舖位租賃交投可略為回升。

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，10月份市場共錄得約337宗商舖租賃成交，涉及總金額約3,720萬元，宗數及金額按月分別增加約6%0.03%，對比2022年同期則跌約2%及約20%10月份舖位租務成交量回升，相信因為政府繼續大力推動夜經濟，加上各界積極推出優惠措施鼓勵市民晚上消費；不少企業客戶有感市面零售消費氣氛有回暖跡象，因而重拾租舖信心而落戶，令租務交投止跌回升。

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上月商舖租務交投止跌回升 中原工商舖：聖誕新年檔期在即料逐步回暖｜商舖市況

10月份銅鑼灣舖位空置率按月跌幅約5.85%。(資料圖片)

銅鑼灣及尖沙咀舖位空置率齊回落

何潔釵稱，整體舖位租賃成交上升，帶動核心區舖位空置率有所改善，中原(工商舖)資料顯示，10月份銅鑼灣及尖沙咀零售區舖位空置率皆錄得跌幅，按月分別為約5.85%9.27%。至於中環及灣仔區按年同期對比亦錄得較大下調幅度，分別錄得約4.76及約7.64個百分點的減幅。月內市場錄得個別矚目租務個案，包括首度以主體概念開舖的阿聯酋航空公司落戶中環區，其最新租用中環德輔道中77號盈置大廈地舖及1樓，面積約6,000方呎，成交月租約55萬元，料作機艙體驗中心之用。

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何潔釵分析，隨著商界與公營機構持續合作，推出多項節日推廣活動例如美酒佳餚巡禮、大型商場夜消費活動，以及港鐵交通優惠措施等刺激夜消費，同時適逢通關後首個萬聖節，吸引不少市民外出消費感受節日氣氛，均令10月零售及消費氣氛見好，相信可大大加強企業落戶決心。

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