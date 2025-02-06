上月太古海德園1期獲批預售 4盤入紙申請 長實啟德、會德豐港島南岸有份｜一手動態

地政總署今日(6日)公布，上月僅批出一份住宅項目預售樓花同意書，為太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展柴灣新盤「海德園」第1期，涉及592伙，打破去年12月零私樓獲批局面，伙數較去年12月獲批的一個房協項目涉960伙，按月減少38%。

「海德園」由三座住宅大樓組成，實用面積介乎約400至2,900方呎，戶型涵蓋一房至四房，以及特色單位；兩房佔479伙最多。項目預計關鍵日期為2026年8月底，樓花期長約18個月。