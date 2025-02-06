上月太古海德園1期獲批預售 4盤入紙申請 長實啟德、會德豐港島南岸有份｜一手動態

地政總署今日(6日)公布，上月僅批出一份住宅項目預售樓花同意書，為太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展柴灣新盤「海德園」第1期，涉及592伙，打破去年12月零私樓獲批局面，伙數較去年12月獲批的一個房協項目涉960伙，按月減少38%。
「海德園」由三座住宅大樓組成，實用面積介乎約400至2,900方呎，戶型涵蓋一房至四房，以及特色單位；兩房佔479伙最多。項目預計關鍵日期為2026年8月底，樓花期長約18個月。
長實兩盤申請伙數佔75%
另外，上月共接獲4個新項目入紙申請預售樓花，涉及987伙，較上月62伙，按月大增925伙或近15倍。焦點盤包括長江實業集團(1113)旗下啟德Victoria Blossom第2期，涉及416伙；至於同系元朗錦泰路項目亦申請預售，提供327伙，兩盤預計落成日期均為2027年9月30日，伙數合佔上月申請約75%。
港島項目上月亦有申請，屬會德豐地產旗下港島南岸第6B期，涉及154伙；申請預售項目還涉及佳明集團(1271)旗下粉嶺聯發街、原粉嶺戲院住宅重建項目，提供90伙，採單幢式設計，主打一房及兩房，預計落成日期為今年11月。發展商早前指，項目部署今年中登場，不排除現樓形式發售。
截至上月底，全港滾存待批樓花伙數達8,922伙，較12月底的8,527伙，按月微增395伙或4.6%。