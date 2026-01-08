上月工商舖買賣量升10.1% 連升兩月 創近5個月新高｜工商舖

利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，整體工商舖於2025年上下半年表現平穩，大部分月份均處三百至四百宗水平上落，而較2024年則有顯著回升。據土地註冊處初步臨時數字，2025年12月全港共錄得402宗工商舖物業買賣登記，較11月份的365宗升10.1%或37宗，連升兩月，再度突破四百宗，創近5個月新高；全年總計錄4,470宗，按年升30.4%。至於12月登記總值錄得75.68億元，按月激增56.6%，主因月內有兩宗分別逾十億及近廿億元的大額商廈登記所拉動。12月份三大範疇物業登記量錄得兩升一跌，當中以店舖逾三成的升幅最大，工廈也升8.5%，商廈則逆市跌5.5%。

工廈登記總值創近 8 個月最多 利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，工廈買賣登記量近月表現維持反覆上落格局。數據顯示，12月份工廈買賣登記錄178宗，較11月的164宗回升8.5%，守在近5個月次高水平；至於全年總計錄2,281宗，按年升25.6%。上月工廈登記佔比僅錄44.3%，較11月份的44.9%按月跌0.6個百分點。至於12月份工廈登記總值錄得16.70億元，按月增14.0%，連升3個月，創近8個月最多，月內平均每宗均價約938.2萬元。

商廈買賣量按月微跌 5.5% 總值則大升 95.2% 商廈買賣方面，黃應年表示，雖然2025年最後一個月按月輕微回落，但仍保持在逾百宗的高水平。2025年12月份全月商廈登記量錄得104宗，較11月份的110宗微跌5.5%，但能連續兩個月穩企百宗之上，已是自2022年7月約3年半以來首見的好表現；至於全年總計錄1,080宗，按年升65.1%。至於，12月份商廈買賣登記總值則大升95.2%，錄得43.52億元，除創7個月最多外，也是年內第3多的月份。