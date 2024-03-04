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地產
2024-03-04 15:40:00

上月整體樓宇買賣挫28% 3月開始「走辣」 料登記上漲八成｜樓市數據

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利嘉閣地產研究部認為，樓市正式邁入「走辣」時代，料3月份整體買賣登記量漲升八成。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部認為，樓市正式邁入「走辣」時代，料3月份整體買賣登記量漲升八成。(資料圖片)

據土地註冊處數據顯示，20242月份全港共錄3,193宗樓宇買賣登記(數字主要反映1月中旬至2月上旬的樓市實際狀況)，較1月份的4,416宗回落28%，為連升3個月後再次回軟；而月內整體物業登記總值錄得233.19億元，按月也挫39%，反映臨近新春的淡市行情。利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，樓市登記量於1月份短暫彈升後，因2月適逢新春而再度偏軟，但在最新全面撤辣的大好消息下，預計最快本月又可即時彈起，正式邁入「走辣」時代。

2月一手私樓登記按月急瀉65%

從住宅物業環節分析，上月一手私樓買賣登記量跌幅巨大，主要是發展商當時因應農曆新年即將到來而提早收爐，市場缺乏熱賣新盤，致令相應買賣登記急促萎縮，導致2月份一手私樓買賣登記僅錄330宗，按月急瀉65%，而買賣登記總值也大減42%，只錄得55.23億元。至於2月份一手私樓登記量最多的首3個新盤依次為瓏碧(55)、薈鳴(45)YOHO WEST 1(23)

2月份一手私樓登記量最多的新盤為九龍城瓏碧，錄55宗買賣。(資料圖片)

2月份一手私樓登記量最多的新盤為九龍城瓏碧，錄55宗買賣。(資料圖片)

二手私樓按月少18% 金額大瀉三成

二手住宅市場方面，同樣受農曆新年氣氛逼近，經歷1月份彈升後，2月份再度回落跌穿2,000宗水平，月內僅錄得1,768宗登記，按月減少18%，重墮去年第四季的低水平；同時，2月份登記總值亦大跌30%，僅錄得124.37億元。至於非住宅市場，雖然2月份工廈、商廈及店舖合計的整體買賣登記表現平穩微升，惟在佔比最重的純車位錄得約24%的跌幅拖累下，令非住宅物業登記量出現整體受壓，並再次下試半百宗水平。數據顯示，2月份整體工商舖及其他買賣登記量，按月升下跌14%，錄得540宗，而期內買賣登記金額更大減59%，只達33.38億元。

辣招全撤後 3月登記冀上衝5750宗

陳海潮表示，2月中旬恰巧農曆新年長假期，市場幾乎暫時停頓大部分成交，而買賣雙方在過年後又緊接觀望月底的財政預算案會否撒辣/減辣，故2月下半月的交投極度緩慢。不過，當28日公布全面撤辣後，市場立即應聲彈起，一、二手住宅交投同步轉旺，按日的成交宗數以倍數式急漲，加上3月初有大型全新盤開售並迅即沽清，連餘貨盤銷售十分理想。此外，周末十大屋苑成交量也以倍數式彈升，故料帶動3月份整體樓宇買賣登記量，將按月急漲約八成，向上挑戰5,750宗水平，屆時有機會創近去年4月以來的12個月新高，亦料揭開「走辣」時代交投大升的序幕。
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