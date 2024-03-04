上月整體樓宇買賣挫28% 3月開始「走辣」 料登記上漲八成｜樓市數據

據土地註冊處數據顯示，2024年2月份全港共錄3,193宗樓宇買賣登記(數字主要反映1月中旬至2月上旬的樓市實際狀況)，較1月份的4,416宗回落28%，為連升3個月後再次回軟；而月內整體物業登記總值錄得233.19億元，按月也挫39%，反映臨近新春的淡市行情。利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，樓市登記量於1月份短暫彈升後，因2月適逢新春而再度偏軟，但在最新全面撤辣的大好消息下，預計最快本月又可即時彈起，正式邁入「走辣」時代。

2 月一手私樓登記按月急瀉 65% 從住宅物業環節分析，上月一手私樓買賣登記量跌幅巨大，主要是發展商當時因應農曆新年即將到來而提早收爐，市場缺乏熱賣新盤，致令相應買賣登記急促萎縮，導致2月份一手私樓買賣登記僅錄330宗，按月急瀉65%，而買賣登記總值也大減42%，只錄得55.23億元。至於2月份一手私樓登記量最多的首3個新盤依次為瓏碧(55宗)、薈鳴(45宗)及YOHO WEST 1期(23宗)。

二手私樓按月少 18% 金額大瀉三成 二手住宅市場方面，同樣受農曆新年氣氛逼近，經歷1月份彈升後，2月份再度回落跌穿2,000宗水平，月內僅錄得1,768宗登記，按月減少18%，重墮去年第四季的低水平；同時，2月份登記總值亦大跌30%，僅錄得124.37億元。至於非住宅市場，雖然2月份工廈、商廈及店舖合計的整體買賣登記表現平穩微升，惟在佔比最重的純車位錄得約24%的跌幅拖累下，令非住宅物業登記量出現整體受壓，並再次下試半百宗水平。數據顯示，2月份整體工商舖及其他買賣登記量，按月升下跌14%，錄得540宗，而期內買賣登記金額更大減59%，只達33.38億元。