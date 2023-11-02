上月整體樓宇買賣見史上次低！利嘉閣：「減辣」成救命丹 望本月反彈重越四千宗

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，買賣雙方靠邊站等候當局「減辣」，令整體樓宇登記量創歷史次低，惟減辣明朗化後，登記亦料可迅速反彈。 根據土地註冊處數據所得，今年10月份全港共錄2,939宗樓宇買賣登記(數字主要反映9月中旬至10月上旬的樓市實際狀況)，較9月份的3,895宗續跌25%，創下自2016年3月以來的92個月(即逾7年半)新低，並為期內首度跌穿3,000宗大關，亦為史上按月次低的月份；而月內整體物業登記總值錄得302.99億元，按月微升，惟仍屬2020年2月以來的次低月份。10月份整體樓宇買賣「量跌值穩」，主要受惠月內有1宗涉資約63億元的舊樓收購所支撐。

一手私宅買賣登記按月急瀉 66% 從住宅物業環節分析，上月一手私宅買賣登記量跌幅驚人，主因息口高企並仍趨升，加上發展商觀望《施政報告》會否出招「減辣」，而暫緩推售全新項目，僅靠貨尾銷售，導致10月份一手私宅買賣登記只有305宗，按月急瀉66%；而買賣登記總值亦大跌39%，僅錄得44.92億元。10月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為「凱和山」(35宗)、「傲玟」(28宗)及「凱柏峰III」(28宗)。 二手私宅買賣登記僅得 1578 宗 見逾 7 年半低 二手住宅市場方面，同受市況不濟影響，加上期內節日假期較多及惡劣天氣再次來襲，買賣雙方均無心戀戰，靜候當局調整樓市辣招再行定止。數據顯示，10月份二手私宅買賣登記按月再跌6%，僅得1,578宗，創下自2016年3月以來的92個月(即逾7年半)新低；而月內登記總值則背馳大升28%，錄得190.10億元，主因受前述舊樓收購涉及巨額資金所帶動。