上月整體樓宇買賣見史上次低！利嘉閣：「減辣」成救命丹 望本月反彈重越四千宗

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，買賣雙方靠邊站等候當局「減辣」，令整體樓宇登記量創歷史次低，惟減辣明朗化後，登記亦料可迅速反彈。
根據土地註冊處數據所得，今年10月份全港共錄2,939宗樓宇買賣登記(數字主要反映9月中旬至10月上旬的樓市實際狀況)，較9月份的3,895宗續跌25%，創下自2016年3月以來的92個月(即逾7年半)新低，並為期內首度跌穿3,000宗大關，亦為史上按月次低的月份；而月內整體物業登記總值錄得302.99億元，按月微升，惟仍屬2020年2月以來的次低月份。10月份整體樓宇買賣「量跌值穩」，主要受惠月內有1宗涉資約63億元的舊樓收購所支撐。
一手私宅買賣登記按月急瀉66%
從住宅物業環節分析，上月一手私宅買賣登記量跌幅驚人，主因息口高企並仍趨升，加上發展商觀望《施政報告》會否出招「減辣」，而暫緩推售全新項目，僅靠貨尾銷售，導致10月份一手私宅買賣登記只有305宗，按月急瀉66%；而買賣登記總值亦大跌39%，僅錄得44.92億元。10月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為「凱和山」(35宗)、「傲玟」(28宗)及「凱柏峰III」(28宗)。
二手私宅買賣登記僅得1578宗 見逾7年半低
二手住宅市場方面，同受市況不濟影響，加上期內節日假期較多及惡劣天氣再次來襲，買賣雙方均無心戀戰，靜候當局調整樓市辣招再行定止。數據顯示，10月份二手私宅買賣登記按月再跌6%，僅得1,578宗，創下自2016年3月以來的92個月(即逾7年半)新低；而月內登記總值則背馳大升28%，錄得190.10億元，主因受前述舊樓收購涉及巨額資金所帶動。
至於非住宅市場方面，在工廈、商廈、店舖及純車位四類物業登記量全線大幅減少逾15%至近34%拖累下，令非住宅物業登記跌穿600宗的超低水平。數據顯示，10月份整體工商舖及其他買賣登記量按月急跌24%，僅得558宗；至於期內買賣登記金額亦跌2%，錄得47.97億元。
11月整體登記料拗腰升上4300宗
陳海潮稱，樓市疲憊不堪，惟《施政報告》「減辣」成為及時救命丹，辣稅調整後，一二手交投即時反彈，入市意欲明顯增強。一手新盤方面，發展商立馬推盤，搶佔購買力，至於二手睇樓量及交投亦見轉活，相信整體樓宇買賣均可受利好氣氛刺激帶動。綜合預期，11月份在新盤急推熱賣下，連同二手及工商舖同步向好，整體樓宇買賣登記量有力在低基數下彈升40%至50%，一舉衝破4,000宗大關，上試4,300宗，而後市亦有望逐步向好。