上月新盤預售樓花「零申請」 屬年內第三次 日出康城13期獲批涉2550伙｜一手動態

地政總署今日(5日)公布，11月未接獲預售樓花同意書申請，屬繼今年1月以及7月後、年內第三次再現「零申請」。截至上月底，全港滾存待批樓花伙數達12,350伙，較10月底的17,915伙，按月減少5,565伙或31%，創近半年來低位。
上月預售樓花獲批數按月增2.4倍
不過，上月包括一個房協項目在內，共批出10份預售樓花同意書，涉及5,521伙，較10月獲批的1,633伙，按月增多3,888伙或近2.4倍。當中最具規模為由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13A及B期，涉及2,550伙，預計落成日期為2026年3月底。
長實Victoria Blossom料成明年「頭炮」
另外，長江實業集團(1113)旗下啟德Victoria Blossom第1期亦獲批預售，共提供307個單位。長實營業部首席經理郭子威表示，市場推廣工作正密鑼緊鼓準備中，預計將成為2025年「頭炮」項目。他指，單位坐擁一線維港海景，訂價將參考維港兩岸擁有維港海景的新盤呎價。
同區新鴻基地產(016)天璽‧天2期同樣獲批預售，發展商早前透露，單位售價有上調空間，有望本月推售。據悉，第2期單位位處第1座及第2座，分別樓高32至39層，合共提供584伙，預計落成日期為2025年12月底。
獲批項目還包括九龍倉集團(004)旗下九龍塘龍翔道第1至3期項目，合共提供133伙。九龍倉於2018年以124.51億元投得，可建樓面43.64萬方呎，每方呎樓面地價逾2.85萬元。項目料由同系會德豐地產負責銷售，提供中大型豪宅單位。至於萬科香港及青建國際控股(1240)發展的大埔馬窩路項目第2及3期已獲批預售樓花，提供1,247伙。