上月新盤預售樓花「零申請」 屬年內第三次 日出康城13期獲批涉2550伙｜一手動態

長實 Victoria Blossom料成明年 「頭炮」 另外，長江實業集團(1113)旗下啟德Victoria Blossom第1期亦獲批預售，共提供307個單位。長實營業部首席經理郭子威表示，市場推廣工作正密鑼緊鼓準備中，預計將成為2025年「頭炮」項目。他指，單位坐擁一線維港海景，訂價將參考維港兩岸擁有維港海景的新盤呎價。 同區新鴻基地產(016)天璽‧天2期同樣獲批預售，發展商早前透露，單位售價有上調空間，有望本月推售。據悉，第2期單位位處第1座及第2座，分別樓高32至39層，合共提供584伙，預計落成日期為2025年12月底。