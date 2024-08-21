上月普通話拼音買家登記創5個月新低 較撤辣後買樓高峰少近七成｜樓市走勢

近日有傳銀行對按揭業務取態較保守，以配額用完為由，拒絕提供貸款，除影響本地市民換樓和置業外，連內地買家也怕「遲買更平」而暫緩入市。上月「普通話拼音買家」買賣登記跌至723宗，創5個月新低，亦較撤辣後內地客買樓高峰少近七成，但普通話買家入市比例自撤辣後，已連續5個月高踞兩成以上。
撤辣後內地客買樓個案一度急增
自政府今年2月底宣布全面撤辣後，樓市氣氛一度好轉，加上非本地買家毋須再支付大額「辣稅」，吸引大批內地客來港睇樓買樓。據中原地產數據顯示，自撤辣後，整體私人住宅市場買家名字為普通話拼音的買賣登記，一度連升3個月，由撤辣前2月僅388宗，急升至4月的2,280宗，涉及金額逾272億元，兩個數字均為自1995年有紀錄以來的歷史新高。
不過，中原地產最新數據指，反映內地客入市情況的普通話拼音買家買賣登記數字，已連跌3個月，7月錄723宗，較6月758宗減少近5%，創5個月新低，亦較4月最高峰跌近七成，成交金額亦跌至不足80億元，當中一手佔250宗。不過，現時整體樓市普通話拼音買家佔比仍達兩成以上，屬歷來高位水平。
西營盤尚逸最多內地客入市
近月多個新盤低價出擊，吸引部分內地客出動執平貨。大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，首批單位呎價不足2萬元，創同區一手8年新低，該盤7月錄得81宗買賣登記中，有超過一半、即44宗買家姓名為普通話拼音，成7月最多該類買家入市新盤。其次是屯門NOVO LAND錄38宗，佔售出單位18%。
至於今年首7個月累計6,840宗普通話拼音買家入市，涉及資金783.4億元，較去年同期4,049宗及539.8億元，上升69%及45%；今年入市的普通話拼音買家，有四成人是買樓價700萬元以下細價上車盤，買5千萬元以上豪宅則佔1.8%。
9月減息呼聲高 料入市意欲回升
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，本地銀行「落雨收遮」，加上樓市跌勢持續，正所謂「寧買當頭起，莫買當頭跌」，不少內地客與香港人心態都是一樣，覺得「遲買更平」而嚇怕入市意欲。然而，現時市場普遍認為美國聯儲局9月19日的議息會議會開始減息，屬重要利好消息；當市場又感覺到「遲買更貴」的時候，他們自然會再入市。
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