上月普通話拼音買家登記創5個月新低 較撤辣後買樓高峰少近七成｜樓市走勢

近日有傳銀行對按揭業務取態較保守，以配額用完為由，拒絕提供貸款，除影響本地市民換樓和置業外，連內地買家也怕「遲買更平」而暫緩入市。上月「普通話拼音買家」買賣登記跌至723宗，創5個月新低，亦較撤辣後內地客買樓高峰少近七成，但普通話買家入市比例自撤辣後，已連續5個月高踞兩成以上。

撤辣後內地客買樓個案一度急增

自政府今年2月底宣布全面撤辣後，樓市氣氛一度好轉，加上非本地買家毋須再支付大額「辣稅」，吸引大批內地客來港睇樓買樓。據中原地產數據顯示，自撤辣後，整體私人住宅市場買家名字為普通話拼音的買賣登記，一度連升3個月，由撤辣前2月僅388宗，急升至4月的2,280宗，涉及金額逾272億元，兩個數字均為自1995年有紀錄以來的歷史新高。

不過，中原地產最新數據指，反映內地客入市情況的普通話拼音買家買賣登記數字，已連跌3個月，7月錄723宗，較6月758宗減少近5%，創5個月新低，亦較4月最高峰跌近七成，成交金額亦跌至不足80億元，當中一手佔250宗。不過，現時整體樓市普通話拼音買家佔比仍達兩成以上，屬歷來高位水平。