上月樓花預售捧蛋 4個月內私樓3次現零申請 新地十四鄉項目撤回｜新盤動態

地政總署周二(6日)公布，今年1月份未有接獲預售樓花同意書申請，為去年10月後，4個月內第3次出現未有私樓項目申請預售情況。

至於新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉大型發展項目第1A及1B期，均於上月撤回預售申請，分別提供781伙及794伙。新地副董事總經理雷霆表示，由於有關項目建築及設計上作出優化，因應申請程序的要求，集團上月需要先撤回預售申請，而現時已重新提交有關項目的預售樓花同意書申請。

截至上月底，全港滾存待批預售單位回落至不足1萬伙水平，僅錄7,717伙，較去年12月份10,345伙，按月大減2,628伙或25.4%，連跌8個月外，更創2020年3月後、近4年新低。