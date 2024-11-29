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地產
2024-11-29 17:32:10

上月減息後CCL按周升0.54% 中原：短期樓價反覆爭持｜樓價走勢

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上月減息後CCL按周升0.54% 中原：短期樓價反覆爭持｜樓價走勢

上月減息後CCL按周升0.54% 中原：短期樓價反覆爭持｜樓價走勢

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二手樓價表現反覆，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報138.56點，按周升0.54%，是118日美國聯儲局及本港主要銀行宣布減息0.25厘當周的市況。CCL上周跌今周升，走勢反覆。雖然11月第二次減息，但市場擔憂特朗普上台後加劇中美緊張關係，好淡消息交錯，二手樓市拉鋸未變，短期樓價呈反覆爭持格局，展望CCL將於136點到140點之間窄幅徘徊。CCL仍高於9月首次減息前135.86點低位，近8周六升二跌，累升1.99%

年內樓價累跌5.88%

楊明儀續指，CCL繼續處於逾8年低位，在20169月底水平徘徊，2024年樓價暫時累跌5.88%。指數較20218191.34點歷史高位跌27.58%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌3.12%1126日啟德維港‧雙鑽首輪價單推售32伙，1130日元朗洪水橋滙都II次輪推售90伙，對本地二手樓價的影響將於12月下旬公布的CCL才開始反映。

上月減息後CCL按周升0.54% 中原：短期樓價反覆爭持｜樓價走勢

CCL繼續處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2024年樓價暫時累跌5.88%。

九龍樓價連跌4周近2%

四區樓價，今周三升一跌，上周三跌一升。港島CCL_Mass139.37點，按周升1.57%，結束2周連跌。新界東CCL_Mass151.19點，按周升1.41%。新界西CCL_Mass129.06點，按周升0.51%，連升4周共3.42%。九龍CCL_Mass133.78點，按周跌0.81%，連跌4周共1.85%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別於20167月初、8月底、12月中及20171月底水平徘徊。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass138.96點，按周升0.47%CCL(中小型單位)137.65點，按周升0.50%CCL(大型單位)143.06點，按周升0.74%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)，分別處於20169月中、9月底及20171月中水平。

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上月減息後CCL按周升0.54% 中原：短期樓價反覆爭持｜樓價走勢

四區樓價，今周三升一跌，九龍CCL_Mass報133.78點，按周跌0.81%，連跌4周共1.85%。

新界樓價今年跌幅最勁

2024年八大樓價指數計，CCL(大型單位)6.67%，新界西跌6.48%，新界東累跌6.27%CCL5.88%CCL(中小型單位)5.71%CCL Mass5.66%，九龍跌5.64%，港島跌4.32%

今天(20241129)公布的指數，根據20241118日至1124日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有六成半的交易是在2024114日至1110日簽臨時買賣合約，是117日美國總統選舉，118日美國聯儲局及本港主要銀行宣佈減息0.25厘當周的市況。

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