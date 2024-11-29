上月減息後CCL按周升0.54% 中原：短期樓價反覆爭持｜樓價走勢

二手樓價表現反覆，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報138.56點，按周升0.54%，是11月8日美國聯儲局及本港主要銀行宣布減息0.25厘當周的市況。CCL上周跌今周升，走勢反覆。雖然11月第二次減息，但市場擔憂特朗普上台後加劇中美緊張關係，好淡消息交錯，二手樓市拉鋸未變，短期樓價呈反覆爭持格局，展望CCL將於136點到140點之間窄幅徘徊。CCL仍高於9月首次減息前135.86點低位，近8周六升二跌，累升1.99%。

年內樓價累跌5.88%

楊明儀續指，CCL繼續處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2024年樓價暫時累跌5.88%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.58%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.12%。11月26日啟德維港‧雙鑽首輪價單推售32伙，11月30日元朗洪水橋滙都II次輪推售90伙，對本地二手樓價的影響將於12月下旬公布的CCL才開始反映。