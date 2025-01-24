上月甲級寫字樓錄4.46萬呎負吸納量 空置率升至13.2%｜商廈市況

仲量聯行日前發表的《香港地產市場觀察》報告指出，去年12月整體甲級寫字樓租賃市場錄得負44,600方呎淨吸納量，主要歸因於缺乏大型租賃成交。去年底整體市場空置率輕微上升0.1%至13.2%。其中，港島東及九龍東的空置率分別上升至12.4%及18.6%，而中環空置率則維持在11.6%。
去年12月租金跌0.5%
仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，去年12月整體市場租金按月下跌0.5%。主要分區市場中，中環及九龍東租金持續下跌，分別下調0.4%及0.8%。此外，灣仔/銅鑼灣及港島東的租金亦分別下跌了0.5%及0.8%。由於今年仍不乏寫字樓新供應，租金及空置率仍會受壓。
租賃需求集中五大商業區
去年佔有98.3%的甲級寫字樓淨吸納量來自中環、灣仔/銅鑼灣、香港東、尖沙咀及九龍東五個主要分區市場，反映主要商業區租金顯著回落後，對租客極具吸引力。上月較為觸目的成交為Oak Tree Investments承租中環國際金融中心二期14,600方呎(租用面積)，將由花園道三號遷出。
仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷Alex Barnes表示，去年寫字樓租賃需求約有98.3%集中於五大商業區，相信原因之一是主要商業區的整體甲級寫字樓租金已較2019年的高峰期下跌約40%，加上，商業區近年有多幢新商廈落成，無論樓宇規格、質素及每層樓面面積較大均較見進步，對目前注重成本及希望提升辦公空間的租客均具吸引力。