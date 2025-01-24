上月甲級寫字樓錄4.46萬呎負吸納量 空置率升至13.2%｜商廈市況

仲量聯行日前發表的《香港地產市場觀察》報告指出，去年12月整體甲級寫字樓租賃市場錄得負44,600方呎淨吸納量，主要歸因於缺乏大型租賃成交。去年底整體市場空置率輕微上升0.1%至13.2%。其中，港島東及九龍東的空置率分別上升至12.4%及18.6%，而中環空置率則維持在11.6%。

去年 12 月租金跌 0.5%

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，去年12月整體市場租金按月下跌0.5%。主要分區市場中，中環及九龍東租金持續下跌，分別下調0.4%及0.8%。此外，灣仔/銅鑼灣及港島東的租金亦分別下跌了0.5%及0.8%。由於今年仍不乏寫字樓新供應，租金及空置率仍會受壓。