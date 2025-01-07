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地產
2025-01-07 19:09:45

上月零私樓獲批預售樓花 長實安達臣道項目再遭拒 被指「申請為時過早」｜一手動態

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上月零私樓獲批預售樓花 長實安達臣道項目再遭拒 被指「申請為時過早」｜一手動態

上月零私樓獲批預售樓花 長實安達臣道項目再遭拒 被指「申請為時過早」｜一手動態

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地政總署今日(7)公布，去年12月錄得零私樓獲批預售樓花同意書，當中由長江實業集團(1113)發展的觀塘安達臣道項目繼去年5月申請遭拒後，上月再度碰壁遭拒批預售。

地政總署：發展商未符地契條款

資料顯示，觀塘安達臣道項目提供2,926伙，去年5月遭拒後，同年10月重新入紙申請，並且將落成時間由20269月底，延後3個月至202612月底。地政總署最新指，「鑑於地契條款的要求，而發展商未能符合有關條款，該申請被認為為時過早而被拒絕」。

上月唯一獲批項目屬房協旗下觀塘安達臣安禧街22號項目，屬資助出售房屋項目，提供960伙，落成日期為2027930日。上月預售樓花同意書獲批數，較去年11月共批出10份預售樓花同意書，涉及5,521伙，按月大減4,561伙或82.6%

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上月零私樓獲批預售樓花 長實安達臣道項目再遭拒 被指「申請為時過早」｜一手動態

當中由長江實業集團(1113)發展的觀塘安達臣道項目繼去年5月申請遭拒後，上月再度碰壁被拒絕申請。(資料圖片)

嘉華西半山項目申請預售

預售樓花申請方面，上月僅錄得1個項目申請，為嘉華國際(173)發展的西半山醫院道7號項目，提供62伙，預計落成日期為2027228日，樓花期約31個月。發展商早前指，該盤計劃今年第二季至第三季推出市場。

截至上月底，全港滾存待批樓花伙數達8,527伙，較11月底的12,350伙，按月減少3,823伙或31%，創近11個月以來低位。

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