上月零私樓獲批預售樓花 長實安達臣道項目再遭拒 被指「申請為時過早」｜一手動態

地政總署今日(7日)公布，去年12月錄得零私樓獲批預售樓花同意書，當中由長江實業集團(1113)發展的觀塘安達臣道項目繼去年5月申請遭拒後，上月再度碰壁遭拒批預售。
地政總署：發展商未符地契條款
資料顯示，觀塘安達臣道項目提供2,926伙，去年5月遭拒後，同年10月重新入紙申請，並且將落成時間由2026年9月底，延後3個月至2026年12月底。地政總署最新指，「鑑於地契條款的要求，而發展商未能符合有關條款，該申請被認為為時過早而被拒絕」。
上月唯一獲批項目屬房協旗下觀塘安達臣安禧街22號項目，屬資助出售房屋項目，提供960伙，落成日期為2027年9月30日。上月預售樓花同意書獲批數，較去年11月共批出10份預售樓花同意書，涉及5,521伙，按月大減4,561伙或82.6%。
嘉華西半山項目申請預售
預售樓花申請方面，上月僅錄得1個項目申請，為嘉華國際(173)發展的西半山醫院道7號項目，提供62伙，預計落成日期為2027年2月28日，樓花期約31個月。發展商早前指，該盤計劃今年第二季至第三季推出市場。
截至上月底，全港滾存待批樓花伙數達8,527伙，較11月底的12,350伙，按月減少3,823伙或31%，創近11個月以來低位。