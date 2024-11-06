上月4新盤獲批預售 涉1633伙 港島南岸5A及5B期最具規模｜一手動態

地政總署今日(6日)公布，10月共4項目獲批預售樓花同意書，涉及1,633伙，較上月獲批的38伙，按月增多1,595伙或近42倍。

規模最大為由新世界發展(017)、帝國集團、資本策略(497)及麗新發展(488)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸5A及5B期，分別提供447伙及378伙，合計約825伙，項目預計關鍵日期為2026年11月30日及12月31日。

獲批預售項目還包括由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」，提供765伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎196至868方呎，預計關鍵日期為2027年3月31日。項目上月底已上載售樓說明書，發展商早前指，最快本月推售。另新鴻基地產(016)旗下啟德跑道區「天璽．海」2A期亦獲批預售，涉及43伙，預計落成日期為2025年11月30日。