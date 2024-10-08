上月4新盤申預售 長實安達臣項目再入紙 落成時間延後3個月｜一手動態

據地政總署最新公布，今年9月份接獲4份預售樓花同意書申請，涉及4,037伙，較上月的240伙大增3,797伙或15.8倍，創今年3月以來新高。

其中被指地盤工程缺鋼筋，由長江實業集團(1113)發展的觀塘安達臣道項目，在今年5月申請遭拒後重新入紙，項目提供2,926伙，惟預計落成時間由2026年9月底，延後3個月至2026年12月底。

港島南岸第6A期申預售

另外3份全新申請包括由會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6A期，提供463伙，預計落成日期為2027年5月底。以及由恒基地產(012)、帝國集團及希慎(014)與市建局合發展作的土瓜灣榮光街1期及3期項目，各涉360伙及288伙，預計落成日期為2027年8月底。