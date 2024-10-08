上月4新盤申預售 長實安達臣項目再入紙 落成時間延後3個月｜一手動態

據地政總署最新公布，今年9月份接獲4份預售樓花同意書申請，涉及4,037伙，較上月的240伙大增3,797伙或15.8倍，創今年3月以來新高。
其中被指地盤工程缺鋼筋，由長江實業集團(1113)發展的觀塘安達臣道項目，在今年5月申請遭拒後重新入紙，項目提供2,926伙，惟預計落成時間由2026年9月底，延後3個月至2026年12月底。
港島南岸第6A期申預售
另外3份全新申請包括由會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6A期，提供463伙，預計落成日期為2027年5月底。以及由恒基地產(012)、帝國集團及希慎(014)與市建局合發展作的土瓜灣榮光街1期及3期項目，各涉360伙及288伙，預計落成日期為2027年8月底。
大昌鴨脷洲項目獲批預售 涉38伙
不過9月份僅一項目獲批預售，為大昌集團(088)發展的鴨脷洲海旁道18號項目，提供38伙，預計落成日期為2025年12月底。該地皮由大昌集團於2020年擊敗18家財團，以13.328億元投得，以最高可建樓面8.8萬方呎計算，每方呎樓面地價約15,097元。
今年第三季合共批出3份預售樓花同意書，涉及213伙，按季少1,929伙或90.1%。
截至上月底，全港滾存待批預售單位達17,642伙，較今年8月的13,643伙待批預售，按月增加3,999伙或29.3%，創約14個月新高。