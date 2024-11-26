上月65.6%成交有錢賺 二手私宅劈價減少 獲利比率有望回升

樓市在近期減息、放寬按揭等較多好消息力撐下，帶動二手私宅轉手獲利比率跌勢喘定。據利嘉閣地產綜合土地註冊處資料所得，上月全港1,851宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,215宗，佔比65.6%，按月微跌0.2個百分點，處於低位反覆整固；該行預計本月有機會回升至66%水平。 利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上月每宗私宅轉手個案平均賺幅為22.9%，連續5個月在低位窄幅橫行，單月微跌0.9個百分點，創自2010年1月以來、近15年來新低。帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔比達28.5%，按月跌2.5個百分點，錄527宗；帳面錄得虧損達619宗，佔比按月再減0.4個百分點至33.4%，連跌兩月；至於平手個案錄17宗，佔比升0.4百分點至0.9%。

上月10個獲利登記最多屋苑，當中名城錄得100%獲利，緊隨為海怡半島(93%)及寶翠園(92%)；日出康城錄每宗轉手平均蝕4.5%，為表現最弱屋苑；寶翠園成每宗轉手平均賺幅最高屋苑，達98.4%。陳海潮指，樓市在高位已累積一定跌幅，加上近期利好消息較多，可助樓價跌勢喘穩，配合交投量回升之下，整體市場情緒轉趨較樂觀，業主減少劈價沽貨，料有助獲利比率及賺幅進一步回穩。他預料，本月二手私宅轉手獲利比率有機會輕微回升至66%水平；而平均每宗賺幅則料處23%的水平窄幅橫行。

YOHO WEST爆第一滴血 不過小業主持貨心態仍見薄弱，天水圍全新盤YOHO WEST錄首宗二手成交，惟屬蝕讓個案。祥益地產林家倫稱，單位為2A座高層A6室一房，實用面積303方呎。據悉，原業主尚未收樓，早前叫價420萬元放盤，最後358萬元成交，呎價約11,815元。

林家倫透露，新買家為外區客，因看好屋苑租務市場，加上屋苑收樓在即決定議價承接。原業主於去年12月以404萬元一手入市，持貨不足1年轉售帳面蝕46萬元或11%。