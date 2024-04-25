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地產
2024-04-25 19:15:00

上水天巒錄罕有獲利成交 內地業主4年前執平貨買入 現帳賺逾百萬走｜二手樓成交

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向來「蝕多過賺」的上水洋房屋苑天巒，最新錄罕有獲利成交，一伙單號屋以3,025萬元易手，內地原業主帳賺125萬元離場。(資料圖片)

向來「蝕多過賺」的上水洋房屋苑天巒，最新錄罕有獲利成交，一伙單號屋以3,025萬元易手，內地原業主帳賺125萬元離場。(資料圖片)

樓市回暖，大額豪宅物業交投轉活躍，其中上水洋房屋苑天巒，過去成交向來「蝕多過賺」，惟屋苑最新錄獲利成交，一伙單號屋以3,025萬元易手，內地原業主於4年前「執平貨」買入該物業，現帳面賺125萬元離場。

對上一手業主慘蝕千萬

據資料指，上述物業為天巒2期蘇黎世大道單號屋，單位面積2,017方呎，採三房間隔，於本月中以3,025萬元沽出，平均每呎售價約14,998元。據悉，物業原業主之英文名字為普通話拼音，料為內地人，於202011月以2,900萬元買入上址，持貨近4年，帳面獲利125萬元，期內升值4.3%。值得一提是，上述物業對上業主於2010年以3,966萬元一手買入，意味該一手業主當時持貨10年沽貨，帳面需大幅損手1,066萬元或蝕幅26.9%，而最新成交則屬低價買入、高價賣出，帳面獲利逾百萬元離場。

新鴻基旗下的天巒共分兩期發展，共提供330座洋房，於2010年開賣時，有超過一半買家為內地客。(資料圖片)

新鴻基旗下的天巒共分兩期發展，共提供330座洋房，於2010年開賣時，有超過一半買家為內地客。(資料圖片)

當年開價高 內地買家佔逾半

天巒為新鴻基旗下屋苑，共分兩期發展，合共有330座洋房，於2010年開賣，當年開售呎價逾1萬元，由於開價高，導至屋苑多年來的二手買賣均以蝕讓居多，而當時入市的買家中，有超過一半為內地客。此外，天巒過去亦曾吸引不少名人入市或租住，包括歌手黎明、鋼琴家劉詩昆、導演張堅庭、佳寶超市創辦人林曉毅及行政會議成員羅范椒芬等。
即睇上水天巒放盤(HOUSE730)

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