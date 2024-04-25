上水天巒錄罕有獲利成交 內地業主4年前執平貨買入 現帳賺逾百萬走｜二手樓成交

對上一手業主慘蝕千萬

據資料指，上述物業為天巒2期蘇黎世大道單號屋，單位面積2,017方呎，採三房間隔，於本月中以3,025萬元沽出，平均每呎售價約14,998元。據悉，物業原業主之英文名字為普通話拼音，料為內地人，於2020年11月以2,900萬元買入上址，持貨近4年，帳面獲利125萬元，期內升值4.3%。值得一提是，上述物業對上業主於2010年以3,966萬元一手買入，意味該一手業主當時持貨10年沽貨，帳面需大幅損手1,066萬元或蝕幅26.9%，而最新成交則屬低價買入、高價賣出，帳面獲利逾百萬元離場。